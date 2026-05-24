Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo

TRADICIONAL

05 - 08 - 10 - 12 - 28 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

LA SEGUNDA

11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

REVANCHA

12 - 08 - 15 - 18 - 21 - 36

SIEMPRE SALE

Esperando resultados

POZO EXTRA

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quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo.

Quini 6: un nuevo premio especial para el sorteo de este domingo 24 de mayo

¡No te olvides que el próximo sorteo del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 se sortearán U$D15.000 para que vayas al Mundial 2026!

participan todos los tickets desde el 3 de mayo al 24 de mayo inclusive

¡guardá todos los tickets que tengas y ya estarás participando!

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: