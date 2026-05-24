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Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo

Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo

El Quini 6 realiza este domingo 24 de mayo de 2026 el sorteo 3376, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo

  • TRADICIONAL

05 - 08 - 10 - 12 - 28 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

  • LA SEGUNDA

11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

  • REVANCHA

12 - 08 - 15 - 18 - 21 - 36

  • SIEMPRE SALE

Esperando resultados

  • POZO EXTRA

Esperando resultados

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Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo.

Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo.

Quini 6: un nuevo premio especial para el sorteo de este domingo 24 de mayo

¡No te olvides que el próximo sorteo del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 se sortearán U$D15.000 para que vayas al Mundial 2026!

  • participan todos los tickets desde el 3 de mayo al 24 de mayo inclusive
  • ¡guardá todos los tickets que tengas y ya estarás participando!

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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