El Quini 6 realiza este domingo 24 de mayo de 2026 el sorteo 3376, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3376 del domingo 24 de mayo
- TRADICIONAL
05 - 08 - 10 - 12 - 28 - 34
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
- LA SEGUNDA
11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
- REVANCHA
12 - 08 - 15 - 18 - 21 - 36
- SIEMPRE SALE
Esperando resultados
- POZO EXTRA
Esperando resultados
Quini 6: un nuevo premio especial para el sorteo de este domingo 24 de mayo
¡No te olvides que el próximo sorteo del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 se sortearán U$D15.000 para que vayas al Mundial 2026!
- participan todos los tickets desde el 3 de mayo al 24 de mayo inclusive
- ¡guardá todos los tickets que tengas y ya estarás participando!
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15