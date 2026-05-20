Quini 6: los resultados del sorteo 3375 del miércoles 20 de mayo

TRADICIONAL

07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32

1 GANADOR 6 aciertos ($2.449.126.789,20)

Agencia 230163-00, Presidente Perón Este 494, Río Cuarto, Córdoba

147 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $248.466,12

5.445 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.000

LA SEGUNDA

07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45

2 GANADORES 6 aciertos (cada uno cobrará $857.840.041,80)

Agencia 00981-00, Diamante 1.718, Concordia, Entre Ríos

Agencia 008950-000, Belgrano 670, Rafaela, Santa Fe

260 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $140.478,92

6.095 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.000

REVANCHA

16 - 25 - 26 - 36 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($6.098.635.249)

SIEMPRE SALE

04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42

31 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $10.576.476,10

(6 de Córdoba, 5 de Buenos Aires, 3 de Corrientes, 3 de Mendoza, 2 de Santiago del Estero, 2 de Capital Federal, 2 de Santa Fe, 2 de Neuquén, 2 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 1 de Río Negro, 1 de Catamarca, 1 de Salta)

POZO EXTRA

07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 22 - 25 - 26 - 32 - 33 - 36 - 42 - 45

1.304 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $118.865,03

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3375 del miércoles 20 de mayo.

Quini 6: un nuevo premio especial junto al sorteo 3376 del domingo 24 de mayo

¡No te olvides que el próximo sorteo 3376 del Quini 6 del domingo 24 de mayo de 2026 se sortearán 10 premios de U$D15.000 (sin impuestos) para que vayas al Mundial 2026!

participan todos los tickets desde el 3 de mayo al 24 de mayo inclusive

¡guardá todos los tickets que tengas y ya estarás participando!

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: