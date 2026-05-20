PAMI logró frenar la cautelar de los jubilados por los medicamentos gratuitos

paro de medicos del pami La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza le dio la razón a PAMI en la cautelar de los jubilados por los medicamentos gratuitos.

En definitiva, la denuncia penal por desobediencia contra el director nacional Esteban Leguizamo y el local David Litvinchuk -ambos fueron sobreseídos- funcionó como una especie de presión para PAMI, que finalmente aceptó ampliar la cobertura de medicamentos genéricos, hacer más flexibles los requisitos para acceder a ellos y entregarlos.

Guiño a la estrategia judicial de PAMI

Dados los hechos, los camaristas de la Sala B Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci decidieron que ya no tiene sentido mantener la orden judicial de “suspender” las normas cuestionadas por las asociaciones de jubilados –porque ya no existen- y, por tanto, la medida cautelar dictada contra PAMI se declaró abstracta.

También quedaron en suspenso las multas millonarias acumuladas por el incumplimiento de aquel fallo de diciembre del 2024.

El fallo resaltó que la cautelar original solo pedía suspender los recortes, pero no ordenaba explícitamente restablecer el anterior Plan Vivir Mejor.

jubilados pami marcha (2).jpg Jubilados insisten en que PAMI vuelva a poner en vigencia el Plan Vivir Mejor.

Y, por tanto, le dio la razón a PAMI, que creó un sistema nuevo (el acuerdo de reparación integral) y alegó que el conflicto original ya no existía.

Cómo sigue la causa civil por los medicamentos de PAMI

La caída de la cautelar, de todas maneras, no significa el fin de la causa, sino solo un “alivio” parcial para PAMI.

La Cámara aclaró en su sentencia que "la cuestión litigiosa persiste y se mantiene latente"; y ordenó que el juez Quirós siga analizando si la nueva resolución realmente satisface el derecho a la salud de los jubilados o si persisten los "recortes encubiertos".

Es que los colectivos de jubilados – como Jubypen y otras de CABA o Córdoba- argumentan que el nuevo sistema –que sirvió como respuesta rápida para mejorar la situación- sigue siendo un régimen de "subsidios" y no la "cobertura universal" del Plan Vivir Mejor anterior a Javier Milei, que ellos reclaman.

La batalla seguirá ahora contra esa nueva resolución, en busca de demostrar que el nuevo sistema de subsidios de PAMI para el reparto de medicamentos sigue siendo inconstitucional.