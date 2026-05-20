Un violento asesinato lleno de misterio y mucha sangre sacudió la tranquilidad de la noche del martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, desatando un amplio despliegue de las distintas fuerzas de seguridad. Se dio una escena intrigante en una comisaria de esa ciudad patagónica.
Quién es la mujer que murió de varios disparos: un asesinato macabro que hiela la sangre
El terrible asesinato acabó con la vida de una mujer de 33 años, que recibió varios balazos en la cabeza
La alerta máxima se encendió cuando un auto, visiblemente dañado y con las inconfundibles marcas de un ataque atroz, llegó de urgencia y a toda velocidad a las puertas de la Comisaría Seccional Séptima, ubicada en la zona sur de la localidad. En su interior, el horror se hizo presente de manera descarnada: una mujer que ya no presentaba signos vitales y un hombre que luchaba por su vida.
Los efectivos policiales que se encontraban de guardia intervinieron de inmediato ante la dantesca escena. Al acercarse al habitáculo del auto, constataron que el conductor del rodado presentaba severas heridas de arma de fuego, con al menos un impacto profundo en la zona del abdomen y el tórax. Ante la extrema gravedad del cuadro, el personal médico fue convocado de urgencia al lugar y procedió a trasladar al herido al Hospital Regional, donde actualmente permanece internado en estado reservado y bajo estricta observación de los profesionales de la salud.
Mientras tanto, los peritos de la división de Criminalística comenzaron a levantar los primeros indicios sobre la mecánica del letal ataque.
Las pericias iniciales sobre el asesinato realizadas sobre el rodado, revelaron múltiples impactos de bala, concentrados especialmente en el vidrio lateral derecho.
Esta evidencia balística indica de forma preliminar que los disparos fueron efectuados a quemarropa desde el exterior hacia el interior del auto, configurando lo que aparenta ser una brutal emboscada.
Las pesquisas apuntan a que esta salvaje ráfaga de fuego se habría desatado en la zona alta del barrio San Martín, desde donde las víctimas habrían emprendido su trágica carrera hacia la dependencia policial en busca de ayuda.
Asesinato en Comodoro Rivadavia: quién es la víctima
Tras las primeras horas de confusión y hermetismo oficial, las autoridades de Comodoro Rivadavia lograron finalmente confirmar la identidad de la víctima fatal de este oscuro episodio. Se trata de Mariana Soledad Calfuquir, una joven de 33 años de edad, quien viajaba en el asiento del acompañante junto a su pareja al momento de ser interceptados por los agresores.
De acuerdo con las fuentes ligadas al asesinato, la mujer recibió varios impactos de bala que resultaron letales, focalizados principalmente en la zona de la cabeza. La magnitud de estas lesiones le provocó la muerte casi en el acto, imposibilitando cualquier intento de reanimación al llegar a la comisaría.
Las hipótesis del asesinato que estremece a Comodoro Rivadavia
El asesinato de Mariana Soledad Calfuquir en Comodoro Rivadavia ha generado una profunda consternación y ha puesto a trabajar a contrarreloj a los investigadores policiales y judiciales.
Por el momento, la Justicia mantiene abiertas absolutamente todas las hipótesis sobre los motivos y el trasfondo que desencadenaron semejante nivel de violencia armada en plena vía pública.
Para avanzar, los efectivos se encuentran analizando de manera minuciosa los registros de las cámaras de seguridad, tanto del centro de monitoreo como de viviendas particulares, ubicadas en el presunto trayecto que une el barrio San Martín con la seccional policial.
Asimismo, la Brigada de Investigaciones se encuentra abocada a la recolección de testimonios entre los vecinos de la zona alta del barrio, buscando posibles testigos oculares que hayan escuchado las detonaciones, advertido discusiones previas o visto escapar a los tiradores tras concretar el ataque.
El objetivo primordial es reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos, identificar a los autores materiales y llevar justicia. En este sentido, la evolución en el estado de salud de la pareja de Calfuquir será un factor determinante; su palabra, una vez que logre recuperarse, podría ser la pieza fundamental para desentrañar el móvil de este cruento asesinato.