Asesinaron a un hombre con antecedentes en Guaymallén y buscan a los homicidas

Movil policial.jpg La Policía halló asesinado a un hombre de 34 años. o

Según los registros oficiales, la víctima tenía antecedentes por robo simple (2011 y 2026), tentativa de robo (2026) y tentativas de hurto registradas entre 2024 y 2025.

La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios.

Operativos viales y alcoholemia positiva

En distintos procedimientos viales, las autoridades detectaron a conductores circulando con niveles de alcohol superiores a los permitidos.

Uno de los hechos ocurrió en Capital, a las 2.30, cuando un hombre de 36 años fue interceptado en la esquina de Videla Correa y 9 de Julio mientras conducía una camioneta Volkswagen Amarok.

El operativo se inició tras llamados al 911 que alertaban sobre maniobras peligrosas en el Acceso Sur, las cuales fueron monitoreadas por las cámaras del CEO.

Transito-control-alcoholemia (1).jpg Dos hombres fueron detenidos por conducir con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre. Imagen ilustrativa.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,49 g/l de alcohol en sangre. El conductor quedó a disposición del Juzgado Contravencional y el auto fue secuestrado.

En Luján de Cuyo, en la Ruta 40, a la altura de Agrelo, se registró un accidente entre un camión y una camioneta.

El conductor de la camioneta dio positivo en el control de alcoholemia con 1,68 g/l y fue asistido por politraumatismos leves. El chofer del camión presentó 0 g/l de alcohol.

Robo de una motocicleta en Las Heras

Por otro lado, la Oficina Fiscal de Las Heras intervino en un asalto ocurrido en el barrio Altos del Oeste.

Un hombre de 56 años fue abordado por dos sujetos armados que, bajo amenazas, le sustrajeron una motocicleta Corven Triax. Los autores del hecho se dieron a la fuga hacia el sur y son buscados por la Policía.