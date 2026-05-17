La Justicia investiga el homicidio de un hombre de 34 años ocurrido durante la madrugada de este domingo en Guaymallén. El hallazgo se produjo aproximadamente a las 3.40, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos localizaron a un sujeto tendido en la vía pública en la intersección de las calles Correa Saá y Servet.
Asesinaron a un hombre con antecedentes en Guaymallén y buscan a los homicidas
El hecho ocurrió esta madrugada en la vía pública. La víctima tenía 34 años y presentaba heridas de arma de fuego
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron al lugar y constataron el falilecento del hombre.
Según las pericias iniciales de la Policía Científica y la División de Homicidios, el cuerpo presentaba lesiones compatibles con impactos de arma de fuego. Durante el relevamiento, los investigadores secuestraron un proyectil calibre 22 que se encontraba oculto entre las prendas de vestir de la víctima que fue identificada como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez.
Según los registros oficiales, la víctima tenía antecedentes por robo simple (2011 y 2026), tentativa de robo (2026) y tentativas de hurto registradas entre 2024 y 2025.
La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios.
Operativos viales y alcoholemia positiva
En distintos procedimientos viales, las autoridades detectaron a conductores circulando con niveles de alcohol superiores a los permitidos.
Uno de los hechos ocurrió en Capital, a las 2.30, cuando un hombre de 36 años fue interceptado en la esquina de Videla Correa y 9 de Julio mientras conducía una camioneta Volkswagen Amarok.
El operativo se inició tras llamados al 911 que alertaban sobre maniobras peligrosas en el Acceso Sur, las cuales fueron monitoreadas por las cámaras del CEO.
El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,49 g/l de alcohol en sangre. El conductor quedó a disposición del Juzgado Contravencional y el auto fue secuestrado.
En Luján de Cuyo, en la Ruta 40, a la altura de Agrelo, se registró un accidente entre un camión y una camioneta.
El conductor de la camioneta dio positivo en el control de alcoholemia con 1,68 g/l y fue asistido por politraumatismos leves. El chofer del camión presentó 0 g/l de alcohol.
Robo de una motocicleta en Las Heras
Por otro lado, la Oficina Fiscal de Las Heras intervino en un asalto ocurrido en el barrio Altos del Oeste.
Un hombre de 56 años fue abordado por dos sujetos armados que, bajo amenazas, le sustrajeron una motocicleta Corven Triax. Los autores del hecho se dieron a la fuga hacia el sur y son buscados por la Policía.