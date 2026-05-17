"Los profesores nunca hicieron nada": alumna se golpeó en la escuela y murió horas después

"Los profesores no hicieron nada" dura acusación tras la muerte de la alumna

A pesar de la gravedad del impacto, la joven logró reincorporarse y regresar al aula por sus propios medios. Sin embargo, el cuadro interno era mucho más severo de lo que aparentaba a simple vista.

La polémica estalló tras las declaraciones de las compañeras de la víctima, quienes apuntaron de forma directa contra las autoridades de la escuela. “Los profesores nunca hicieron nada”, denunció públicamente una de las estudiantes, que además reveló que el colegio no cuenta con servicio de emergencia médica.

Ante la falta de asistencia oficial por parte de la institución, la propia alumna herida tuvo que llamar a sus padres por teléfono para pedir ayuda.

alumna, cordoba El establecimiento no cuenta con ningún tipo de protocolo de emergencia.

Así, y más de media hora después del golpe, el padre de Angelina se presentó en la escuela para llevarla a una clínica privada. Si bien ingresó consciente y bien, su estado fue empeorando con el correr de las horas.

Una tragedia inesperada

Lamentablemente, y luego de ser derivada a terapia intensirva, la joven alumna sufrió un paro cardiorrespiratorio provocado por un shock hipovolémico y murió cerca de las 2 de la mañana del pasado sábado.

La Justicia cordobesa ya intervino en el caso para esclarecer las responsabilidades de la escuela, que deberá responder ante el mal estado de sus instalaciones y ante la falta de un protocolo de emergencia contra accidentes como este.