Tragedia inesperada: joven argentina muere tras un accidente de micro en Australia

Joven argentina muere en un accidente de micro en Australia

El accidente del micro se produjo el pasado jueves por la tarde, más precisamente en una ruta del estado de Queensland, y dejó un saldo de múltiples heridos.

El micro, operado por la conocida empresa internacional de transporte FlixBus, realizaba un trayecto de larga distancia entre las ciudades costeras de Cairns y Airlie Beach, una ruta sumamente frecuentada por mochileros y viajeros.

Por razones que la Policía de Queensland se encuentra investigando, el chofer del micro perdió el control del rodado. Como consecuencia, el vehículo despistó de la calzada y terminó volcando de costado sobre la autopista Bruce Highway.

argentina, accidente Serena tenía apenas 26 años.

Al momento del fuerte impacto, en el interior del autobús viajaban un total de 30 personas. Pese a la gravedad del vuelco que afectó severamente la estructura del vehículo, la joven argentina fue la única víctima mortal del hecho.

Quién era la joven rosarina que murió en el accidente

Serena Andreatta era oriunda de la ciudad de Rosario, Santa Fe, pero su espíritu aventurero la había llevado lejos de su hogar desde hacía varios años. En 2020 había tomado la decisión de radicarse en Italia, donde se instaló para recorrer el mundo y conocer otras culturas.

La joven ya había dejado su huella en numerosos destinos de Europa, explorado rincones de la India, recorrido México y residido durante varios meses en los paradisíacos paisajes de Tailandia.

A suelo australiano había arribado hacía apenas unas semanas, el pasado 17 de abril, con la ilusión intacta de iniciar una nueva etapa bajo el programa de visados para jóvenes trabajadores.