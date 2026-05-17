Tras 40 años, una especie emblemática vuelve a América del Sur y entusiasma su recuperación

El regreso de la nutria gigante tiene un valor ecológico central. Se trata del mayor depredador acuático de América del Sur y su presencia permite restablecer el equilibrio en los ecosistemas, regulando poblaciones de peces y fortaleciendo la biodiversidad.

Su desaparición en Argentina estuvo asociada a la caza y a la pérdida de hábitat, factores que aún amenazan a la especie en otros países de América del Sur. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el mamífero se encuentra en peligro de extinción a nivel global, con poblaciones fragmentadas.

Nutri gigante

Como es este animal

A nivel internacional, el proyecto del Iberá es considerado único. Es la primera vez que se intenta reintroducir esta especie en un sitio donde había desaparecido completamente. La experiencia se inscribe en una tendencia creciente de restauración de ecosistemas, promovida por organismos multilaterales y respaldada por la cooperación entre países. Además, el parque correntino, con más de 756.000 hectáreas protegidas, ofrece condiciones óptimas para su desarrollo, como abundancia de alimento y ausencia de caza.

Más allá del impacto ambiental, la iniciativa en América del Sur también tiene implicancias sociales y económicas. El modelo de conservación del Iberá impulsa el ecoturismo y genera oportunidades para las comunidades locales, integrando desarrollo y protección ambiental. El desafío ahora será garantizar la supervivencia de esta familia en libertad y consolidar una población estable.

Este animal se caracteriza por