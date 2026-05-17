La liberación se concretó tras más de ocho años de trabajo científico y técnico en el Gran Parque Iberá, uno de los humedales más extensos de América del Sur. La familia de esta especie está integrada por Nima, una hembra proveniente del Zoológico de Madrid, su pareja Coco, trasladado desde Europa, y sus crías Pirú y Kyra, nacidas en noviembre de 2024 en el propio parque.
Tras 40 años, una especie emblemática vuelve a América del Sur y entusiasma su recuperación
La liberación de una familia de esta especie marca un hecho histórico y abre una nueva etapa de esperanza para su recuperación en América del Sur
El proceso incluyó etapas de cuarentena, adaptación y entrenamiento en recintos de presuelta, donde los animales recuperaron conductas esenciales como la pesca y el cuidado parental. La iniciativa fue liderada por la Fundación Rewilding Argentina junto a la Administración de Parques Nacionales, con el apoyo de instituciones científicas y zoológicos internacionales.
Tras 40 años, una especie emblemática vuelve a América del Sur y entusiasma su recuperación
El regreso de la nutria gigante tiene un valor ecológico central. Se trata del mayor depredador acuático de América del Sur y su presencia permite restablecer el equilibrio en los ecosistemas, regulando poblaciones de peces y fortaleciendo la biodiversidad.
Su desaparición en Argentina estuvo asociada a la caza y a la pérdida de hábitat, factores que aún amenazan a la especie en otros países de América del Sur. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el mamífero se encuentra en peligro de extinción a nivel global, con poblaciones fragmentadas.
Como es este animal
A nivel internacional, el proyecto del Iberá es considerado único. Es la primera vez que se intenta reintroducir esta especie en un sitio donde había desaparecido completamente. La experiencia se inscribe en una tendencia creciente de restauración de ecosistemas, promovida por organismos multilaterales y respaldada por la cooperación entre países. Además, el parque correntino, con más de 756.000 hectáreas protegidas, ofrece condiciones óptimas para su desarrollo, como abundancia de alimento y ausencia de caza.
Más allá del impacto ambiental, la iniciativa en América del Sur también tiene implicancias sociales y económicas. El modelo de conservación del Iberá impulsa el ecoturismo y genera oportunidades para las comunidades locales, integrando desarrollo y protección ambiental. El desafío ahora será garantizar la supervivencia de esta familia en libertad y consolidar una población estable.
Este animal se caracteriza por
- La nutria gigante (Pteronura brasiliensis) es uno de los carnívoros más grandes de América del Sur y puede alcanzar hasta 2 metros de largo.
- Su peso puede llegar a los 32 kilos, lo que la convierte en la especie de nutria más grande del mundo.
- Se alimenta principalmente de peces como bagres, percas y carácidos, aunque también consume anfibios y otros animales acuáticos.
- Vive cerca de grandes ríos y arroyos selváticos con abundante vegetación en las orillas.
- La especie forma grupos familiares muy unidos que pueden tener hasta 20 individuos.
- Las hembras tienen un período de gestación de entre 9 y 10 semanas y suelen dar a luz entre una y tres crías.
- Las crías comienzan a entrar al agua a las pocas semanas de vida y rápidamente aprenden a nadar y pescar.
- La nutria gigante es un animal muy vocal y utiliza distintos sonidos para comunicarse, alertar peligros o pedir alimento.