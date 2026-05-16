La audiencia clave por el crimen de Eduardo Bertón y la cuenta en Miami con 150.000 dólares

Crimen Bertón Maipú.jpg Córdoba, Núñez y Peña, los tres sospechosos del crimen en Maipú.

El 29 de mayo, el juez Leonardo Camacho definirá la forma en que el caso llegará a juicio. Dependiendo de esa resolución, será un debate convencional o ante un jurado popular. A su vez, el magistrado debe resolver un pedido de arresto domiciliario que realizó Claudia Córdoba por cuestiones de salud.

La cuenta en Miami: ¿móvil del crimen?

En la teoría de la Fiscalía, el crimen de Eduardo Bertón tuvo un claro móvil: robarle elementos que tenía en su casa. De hecho, está probado que sustrajeron una mochila con una notebook, un drone y otros elementos. En el interior de la propiedad también había cerca de 11.000 dólares que estaban ocultos.

Pero hay otro dato importante. Desde un comienzo de la investigación se especuló con que la víctima tenía una cuenta en Estados Unidos con una importante suma de dólares que compartía con Claudia Córdoba. Incluso, en algún momento, los sabuesos policiales sospecharon que la mujer planificó el crimen para quedarse con ese dinero.

En el expediente quedó probado que el 25 de abril de 2024, semanas antes del crimen, Eduardo Bertón y Claudia Córdoba viajaron juntos a Estados Unidos. En una de las últimas audiencias, el hermano de la víctima fatal manifestó que tras el asesinato viajó hasta Miami y en el banco le confirmaron que estaba la caja de ahorro con una suma aproximada de 150.000 dólares. Al morir el titular de la cuenta, la entidad bancaria confirmó que la única forma de extraer ese dinero es con la presencia del hermano de Eduardo Bertón y de Claudia Córdoba, tal como había dejado registrado el titular.

Claudia Carina Cordoba detenida por asesinato de Eduardo Bertón 2.jpg

Crimen e incendio en Maipú

El 10 de agosto de 2024, en horas de la tarde, Claudia Córdoba y Roxana Núñez llegaron en un auto Fiat Palio e ingresaron a la casa de Eduardo Bertón, un profesor de Educación Física reconocido en Maipú por ser uno de los pioneros del balonmano en Mendoza. Todo quedó registrado con las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

Los tres se dirigieron hasta el extenso patio trasero de la propiedad, donde mantuvieron un diálogo que duró algunos minutos. Según la investigación, el Gringo Peña aprovechó la distracción para ingresar al inmueble portando un arma de fuego y cortó los cables de las cámaras, sin saber que igual estaba quedando todo registrado.

Cerca de una hora después, las mujeres se retiraron del lugar y Eduardo Bertón entró a su casa. Allí se encontró con Peña y terminó con un disparo en su cabeza que le quitó la vida en el acto. Minutos después, el presunto asesino y su pareja, Roxana Núñez, volvieron a ingresar y prendieron fuego el lugar en busca de eliminar las evidencias del crimen. Se retiraron tras sustraer varios elementos como dos armas de fuego, una notebook y un dron.