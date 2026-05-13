Cometió el crimen de su padrino de casamiento el mismo día de la boda

Embed NEW: Michigan man starts bawling as he is sentenced to at least 30 years in prison for murdering his best friend on his wedding night.



24-year-old Michigan James Shirah killed his friend and groomsman Terry Taylor, 29, by deliberately hitting him with an SUV.



Shirah and his… pic.twitter.com/QyIzyQUhD9 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 12, 2026

La condena por el crimen

La Policía de Estados Unidos arrestó a los recientes esposos esa misma noche. James Shirah enfrentó cargos por el crimen, conducir con licencia suspendida causando la muerte y abandonar la escena del hecho. Su flamante esposa fue acusada como accesoria después del hecho.

El 11 de mayo pasado, un juez condenó a James Shirah a un mínimo de 30 años y un máximo de 45 años de prisión por homicidio en segundo grado. Recibió además sentencias concurrentes de 10 a 15 años por los otros cargos. El autor del crimen, visiblemente emocionado e incluso entre lágrimas ante los miembros del jurado, calificó a la víctima fatal como su "mejor amigo" y también se disculpó: “Estaré arrepentido para siempre”.

La novia, Savanah Collier, también se declaró culpable de su cargo como accesoria posterior al crimen y ahora espera la sentencia por separado de su esposo, la cual llegará en los próximos días.