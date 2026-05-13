El 30 de agosto de 2024, James Shirah (24) y Savanah Collier celebraron su casamiento en una pizzería de Michigan, Estados Unidos. Lo que debía ser el día más feliz de sus vidas terminó en un crimen pocas horas después.
Cometió el crimen de su padrino de casamiento el mismo día de la boda
En Estados Unidos, el novio atropelló y cometió el crimen de su propio padrino de casamiento horas después de la ceremonia
Terry Taylor (29), mejor amigo del novio y uno de sus padrinos de boda, fue atropellado intencionalmente por un vehículo conducido por el propio novio. A los pocos minutos falleció a causa de las heridas que sufrió.
Tras la ceremonia y la recepción, el casamiento continuó en una casa donde se produjo una discusión alimentada por el alcohol entre el novio y su propio padrino. El autor del crimen no se detuvo tras el impacto, huyó del lugar y no contactó a la policía de Estados Unidos hasta el día siguiente, lo que lo complicó aún más en la investigación que se realizó por el hecho de sangre.
La condena por el crimen
La Policía de Estados Unidos arrestó a los recientes esposos esa misma noche. James Shirah enfrentó cargos por el crimen, conducir con licencia suspendida causando la muerte y abandonar la escena del hecho. Su flamante esposa fue acusada como accesoria después del hecho.
El 11 de mayo pasado, un juez condenó a James Shirah a un mínimo de 30 años y un máximo de 45 años de prisión por homicidio en segundo grado. Recibió además sentencias concurrentes de 10 a 15 años por los otros cargos. El autor del crimen, visiblemente emocionado e incluso entre lágrimas ante los miembros del jurado, calificó a la víctima fatal como su "mejor amigo" y también se disculpó: “Estaré arrepentido para siempre”.
La novia, Savanah Collier, también se declaró culpable de su cargo como accesoria posterior al crimen y ahora espera la sentencia por separado de su esposo, la cual llegará en los próximos días.