Luego de varias audiencias y análisis de la vasta prueba que hay en el expediente, un juez dictó la prisión preventiva de los dos sospechosos de cometer el crimen de la jubilada Silvia Susana Rodríguez (74) en un barrio privado de El Challao. Su hijo adoptivo y una trabajadora sexual continuarán presos, aunque la mujer insistirá con su libertad en una segunda instancia.
Un juez complicó a los acusados del crimen de una jubilada en El Challao pero una mujer insiste con su libertad
Juan Manuel Ramírez (35), hijo adoptivo de la víctima del crimen, y Noelia Estrella (37) continuarán presos e imputados
El jueves pasado, el juez Leonardo Camacho dictó la prisión preventiva de Juan Manuel Ramírez (35) y Noelia Valeria Estrella (37). Para el magistrado, a esta altura de la investigación hay pruebas suficientes para sostener la detención de los sospechosos, tal como lo había solicitado la fiscal de Homicidios Claudia Ríos durante las audiencias pasadas.
Ambos están imputados por el delito de homicidio criminis causa y robo simple, es decir, que asesinaron a la mujer en su casa de El Challao para encubrir que le estaban robando algunas de sus pertenencias. Con esta calificación arriesgan una potencial condena a prisión perpetua.
Tras el fallo que dictó la prisión preventiva, la defensora oficial Alicia Arlotta presentó una apelación para que sea revisado por un tribunal de segunda instancia. La magistrada que representa a Noelia Estrella consideró que el juez "no hizo referencia ni fundó el modo en que mi defendida participó del crimen, ni de qué hecho, sin tener en cuenta que no se encontró un solo rastro de mi defendida en el lugar donde se halló el cadáver".
"Su fundamentación fue únicamente aparente y arbitraria y no resulta suficiente para el dictado de la medida que ha dispuesto", argumentó en un escrito la defensora de la imputada por el crimen.
Ahora restará que se fije fecha para realizar una nueva audiencia donde se vuelva a discutir la situación ante un Tribunal Penal Colegiado.
El crimen en El Challao
El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla, de El Challao, notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero sí a su hijo adoptivo que sacaba elementos de la casa junto con una mujer, luego identificada como Noelia Estrella. En un auto VW Suran de la víctima había cargado una bordeadora, un ventilador de pie, una bomba de agua y el celular de la mujer.
Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack. Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo de la dueña del lugar. El crimen fue cometido mediante asfixia.
Juan Manuel Ramírez primero le dijo a la Policía que la dueña de casa estaba de viaje, pero luego admitió que estaba muerta en la habitación aunque esbozó que otro sujeto la había estrangulado durante una fiesta que realizó el viernes anterior a esa fecha en el lugar. La necropsia determinó que el crimen ocurrió en la tarde del sábado, lo que complicó la situación de los sospechosos.