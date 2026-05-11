Un juez complicó a los acusados del crimen de una jubilada en El Challao pero una mujer insiste con su libertad

juan manuel ramirez crimen challao Una de las fotos que se sacaron los acusados el mismo día del crimen.

Tras el fallo que dictó la prisión preventiva, la defensora oficial Alicia Arlotta presentó una apelación para que sea revisado por un tribunal de segunda instancia. La magistrada que representa a Noelia Estrella consideró que el juez "no hizo referencia ni fundó el modo en que mi defendida participó del crimen, ni de qué hecho, sin tener en cuenta que no se encontró un solo rastro de mi defendida en el lugar donde se halló el cadáver".

"Su fundamentación fue únicamente aparente y arbitraria y no resulta suficiente para el dictado de la medida que ha dispuesto", argumentó en un escrito la defensora de la imputada por el crimen.

Ahora restará que se fije fecha para realizar una nueva audiencia donde se vuelva a discutir la situación ante un Tribunal Penal Colegiado.

juan manuel ramirez crimen challao 3 El hombre acusado del crimen de su propia madre adoptiva.

El crimen en El Challao

El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla, de El Challao, notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero sí a su hijo adoptivo que sacaba elementos de la casa junto con una mujer, luego identificada como Noelia Estrella. En un auto VW Suran de la víctima había cargado una bordeadora, un ventilador de pie, una bomba de agua y el celular de la mujer.

Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack. Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo de la dueña del lugar. El crimen fue cometido mediante asfixia.

Juan Manuel Ramírez primero le dijo a la Policía que la dueña de casa estaba de viaje, pero luego admitió que estaba muerta en la habitación aunque esbozó que otro sujeto la había estrangulado durante una fiesta que realizó el viernes anterior a esa fecha en el lugar. La necropsia determinó que el crimen ocurrió en la tarde del sábado, lo que complicó la situación de los sospechosos.