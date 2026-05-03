Las fotos que sacó el sospechoso y los chats en los que simuló ser su madre adoptiva tras cometer el crimen

silvia susana rodriguez La víctima del crimen en El Challao.

La reconstrucción con el celular de la víctima del crimen

Una de las pruebas que analizará el juez para emitir su resolución es el informe que se realizó sobre el celular de Susana Rodríguez. No sólo es importante porque lo usaba la víctima fatal sino porque también le prestaba el artefacto a su hijo adoptivo en reiteradas ocasiones. Incluso, la Fiscalía sostiene que Juan Manuel Ramírez lo continuó utilizando luego del crimen.

En el teléfono se encontraron un puñado de imágenes que graficaron el encuentro que mantuvo con la otra imputada de la causa. Ambos aparecen juntos en selfies que se sacaron tanto en el interior de la casa en El Challao como en el auto VW Suran de la mujer asesinada.

juan manuel ramirez crimen challao Una de las fotos que se tomaron los sospechosos del crimen.

También se encontraron 14 fotografías que fueron sacadas el 11 de enero, un día después del crimen, sobre distintos elementos que eran propiedad de la víctima. Entre los archivos aparecen una bomba de agua, una cocina, un lavarropas y una heladera.

La sospecha de la Fiscalía es que Juan Manuel Ramírez tenía la intención de vender estos elementos para conseguir dinero y comprar estupefacientes, una adicción que se había profundizado en los últimos meses antes de ser detenido.

juan manuel ramirez crimen challao 2 Las fotos que fueron sacadas un día después del crimen.

Los chats tras el crimen

La pesquisa sostiene que Juan Manuel Ramírez continuó utilizando el celular de su madre adoptiva tras el crimen. No sólo porque él mismo interactuaba con su perfil de Facebook, sino porque respondía mensajes de WhatsApp que llegaban simulando ser la mujer.

El día siguiente del crimen, un vecino le escribió a Susana Rodríguez pidiéndole una amoladora que le había prestado ante lo que recibió la respuesta: "Déjame que haga memoria donde la deje y te aviso así le decís a Juanma que te la de". El hombre, ya que sospechaba que algo extraño ocurría, quiso llamara al número pero nunca le atendieron: "Llamadas no puedo recibir. No sé qué le sucede al celular que no me deja atenderlas".

Pero Juan Manuel Ramírez también habló con su propia madre biológica, con quien Susana Rodríguez tenía una relación fluida. Argumentaba que él tenía el teléfono porque se había ido a "hacer las compras", ante lo que su progenitora le reclamó "cuando vuelva Susi decile que me mande un mensajito para decir 'hola' por lo menos. No hemos hablado en 2 o 3 días ya".

Minutos después recibió un mensaje supuestamente de Susana Rodríguez que decía: "Hola, sí, mucho calor. Hay que comer algo fresco. No está para prender el horno". Pero, según el adelanto de la necropsia, la mujer ya estaba muerta a esa altura del fin de semana.

juan manuel ramirez crimen challao La víctima del crimen y el principal sospechoso de cometerlo.

El crimen en El Challao

El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla, de El Challao, notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero si a su hijo adoptivo que sacaba elementos de la casa junto a una mujer, luego identificada como Noelia Valeria Estrella. En un auto VW Suran había cargado una bordeadora, un ventilador de pie, una bomba de agua y el celular de la víctima.

Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack. Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo de la dueña del lugar. El crimen fue cometido mediante asfixia.