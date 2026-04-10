"Suran usada" y "escort Mendoza": las búsquedas en Google que complican al acusado del crimen en El Challao

Los indicios en el celular de la víctima del crimen

Distintos testigos que declararon en la causa aportaron que ese teléfono también era utilizado frecuentemente por Juan Manuel Ramírez. El hombre no tenía celular propio -debido a su inestable situación económica y consumo problemático de drogas- y su madre adoptiva solía prestarle el aparato.

En ese contexto es que en la tarde del 9 de enero pasado se registraron búsquedas en el historial de Google que habrían sido realizadas por el sospechoso del crimen. Por un lado, buscó "Suran usada", sondeando precios de venta de un auto VW Suran como el que tenía la víctima fatal. También escribió "escorts Mendoza" y se puso en contacto con distintas páginas de mujeres que ofrecen servicios sexuales.

De hecho, Noelia Estrella declaró en la causa que el hombre la pasó a buscar por el barrio San Martín para mantener una relación sexual remunerada. Esto se constató con otra prueba que surgió del teléfono: un puñado de fotos que ambos imputados se sacaron juntos el sábado 10 de enero en horas de la tarde tanto en el interior de la casa como del vehículo.

noelia estrella crimen el challao Noelia Estrella tras ser detenida por el crimen en El Challao.

Ese último dato es clave, ya que el adelanto de la necropsia que realizó el Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó como probable fecha del crimen ese mismo día aproximadamente a las 18.

En los próximos días se realizará una nueva audiencia para que las defensoras oficiales de los sospechosos del crimen -Alicia Arlotta y Laura García- planteen su postura respecto al pedido de prisión preventiva. Luego, el juez resolverá la situación procesal de ambos imputados.

El crimen en El Challao

El domingo 11 de enero, vecinos del barrio privado Cerro de la Capilla, de El Challao, notaron movimientos extraños en la casa de la jubilada Susana Rodríguez. No se la veía a ella, pero si a su hijo adoptivo que sacaba elementos de la casa junto a una mujer, luego identificada como Noelia Valeria Estrella (37). En un auto VW Suran había cargado una bordeadora, un ventilador de pie, una bomba de agua y el celular de la víctima.

Los lugareños llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Se encontraron con la pareja en una mesa llena de polvo blanco. Era bicarbonato de sodio y se cree que lo mezclaron con cocaína y agua para fumar crack.

Pero lo peor es que en una habitación, tapado con una sábana, estaba el cuerpo de la dueña del lugar. El crimen fue cometido mediante asfixia.