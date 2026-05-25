Dos mujeres fueron internadas tras un accidente en el Acceso Este en Maipú

El accidente se produjo en la mano hacia el este, luego de la zona de Kilómetro 8, justo donde se termina la luminaria pública, poco antes de llegar a Rodeo del Medio, en Maipú, pasadas las 6 de este lunes.

La conductora perdió el control de su camioneta Renault Kangoo y como consecuencia volcó. Ella y su amiga quedaron en el interior del vehículo y fueron auxiliadas por otras personas que pasaron por allí y vieron el accidente.