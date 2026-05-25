Dos mujeres sufrieron varias heridas tras un accidente que tuvieron en la camioneta en la que circulaban por el Acceso Este, en Maipú, y fueron trasladadas a un hospital. Ocurrió cuando regresaban a sus casas después de ir a bailar.
Dos mujeres fueron internadas tras un accidente en el Acceso Este en Maipú
Las víctimas habían salido de bailar y al regresar a sus casas tuvieron el accidente. Tras volcar el vehículo, fueron trasladadas al hospital para ser asistidas
El accidente se produjo en la mano hacia el este, luego de la zona de Kilómetro 8, justo donde se termina la luminaria pública, poco antes de llegar a Rodeo del Medio, en Maipú, pasadas las 6 de este lunes.
La conductora perdió el control de su camioneta Renault Kangoo y como consecuencia volcó. Ella y su amiga quedaron en el interior del vehículo y fueron auxiliadas por otras personas que pasaron por allí y vieron el accidente.
Accidente en el Acceso Este en Maipú
Quienes las ayudaron también llamaron al 911 para alertar sobre el accidente y en pocos minutos se montó un operativo en el lugar con la Policía, ambulancias y personal de Tránsito de Maipú.
Las víctimas fueron asistidas por los médicos de las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes determinaron que estaban bien y fuera de peligro, pero era necesario trasladarlas a un hospital para hacerles estudios.
Al lugar del accidente también llegaron familiares de las dos mujeres, quienes contaron que mañana debían entregar esa camioneta para recibir una nueva, algo que ahora no podrá ser.