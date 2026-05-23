¿Quién es el psicólogo preso e imputado por el crimen de la madre y maestra jubilada?

margarita gutierrez crimen junin Margarita Gutiérrez, asesinada el martes en Junín a los 72 años. El hijo mayor, psicólogo de profesión, quedó preso e imputado por el crimen con el agravante del vínculo entre la víctima y él.

Los Demaldé-Gutiérrez: de la prosperidad a la tragedia

Que haya sido asesinada y su cuerpo quemado, todo en su propia casa -en la calle Isaac Estrella- sorprende, apena y duele porque la familia Demaldé-Gutiérrez dejó huella a través del tiempo.

Enrique Olivio Demaldé, esposo de Margarita Gutiérrez, se dedicó exitosamente a la actividad olivícola y vitivinícola en fincas y establecimientos de su propiedad.

Además, presidió el PD departamental y lideró al Rotary Club de Junín. Murió hace pocos años.

El fallecimiento del empresario habría sido el punto de quiebre para la relación entre el hijo preso y la madre asesinada el martes último. También la sucesión de los bienes patrimoniales.

Los Demaldé-Gutiérrez también se destacaron por los enormes y bellísimos chalets que construyeron y habitaron en Junín en los años prósperos.

¿Quién es David Demaldé, imputado por el crimen de su madre?

Tiene 46 años y es el hijo mayor del matrimonio que conformaron el empresario y dirigente demócrata Enrique Olivio Demaldé y la docente y concejala Margarita Gutiérrez, fallecida a los 72 años, víctima de asesinato.

Psicólogo de profesión, David Enrique Demaldé egresó en 2005 en la Licenciatura de Universidad del Aconcagua.

Su matrícula, registrada oficialmente en el Colegio de Psicólogos de Mendoza, caducó el 1 de febrero de 2024 y no fue renovada por el profesional, condición para ejercer la actividad de modo legítimo.

Su especialidad ha sido la atención de adultos y el vínculo con la faceta Laboral.

La institución no ha registrado denuncias en su contra como consecuencia del ejercicio de la Psicología y el domicilio registrado es el mismo de calle Primavera sin número, en Junín, donde David Enrique Demaldé fue detenido el jueves.

David Enrique Demaldé, hijo de la docente asesinada en Junín El psicólogo David Demaldé, preso en la cárcel e imputado por el crimen de la madre en Junín, cuando era ingresado a un centro de salud.

El imputado tiene dos hermanos: Mariano y Ever; éste último dedicado a la administración y alquiler de canchas de fútbol en la zona Este, ex colaborador del DT Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella, en Francia, y ex DT de la Lepra mendocina.

Se recibió de psicólogo en 2005

Por estas horas, en Junín recuerdan que el imputado David Enrique Demaldé estudió Psicología en la Universidad del Aconcagua en la ciudad de Mendoza, algo que -por lo costoso de los viajes y la cuota alimentación- sólo podía estar reservado a quienes tuvieran un buen sostén económico. Y los Demaldé lo tenían.

También evocan que se mudó a la Patagonia y que regresó hace varios años.

Algunos juninenses volvieron a saber de él luego del crimen de la madre.

Otros, sabían de la conflictiva relación con los demás integrantes de la familia de origen. Y que está en pareja.

La noticia de que le detectaron cocaína y alcohol en sangre tras la detención por el crimen de la madre no sorprendió prácticamente a nadie.