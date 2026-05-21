Crimen en Junín: detuvieron al hijo mayor de la docente jubilada y una lesión en su mano lo complica

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El primogénito de Margarita Gutiérrez no tenía una buena relación con su madre. Según confirmaron los investigadores, las discusiones eran constantes generalmente motivadas por problemas de adicción que tiene el hombre.

Pero más allá de esa mala relación, un testigo fue clave en la causa para motivar su detención. Esta persona aseguró que el lunes vio al hombre circular en su moto conmocionado y con una importante herida en una de sus manos -la víctima del crimen fue hallada al día siguiente calcinada-. De hecho, al momento de su captura todavía tenía la lesión. Una de los teorías es que se lastimó al momento de cometer el matricidio.

El principal y único sospechoso del crimen quedó a disposición del fiscal de Junín Carlos Giuliani que entre este jueves y el viernes definirá si lo imputa por el delito de homicidio agravado por el vínculo, el cuál prevé la pena única de prisión perpetua.

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El crimen en Junín

El crimen se descubrió cerca de las 9.30 en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.

Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos.

Margarita Iris Gutiérrez Demalde era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.

La víctima del crimen también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.