Comenzó como un crimen en ocasión de robo pero rápidamente mutó a un posible asesinato intrafamiliar. Esa última hipótesis podría tomar más fuerza en las próximas horas con los cotejos genéticos que se realizarán con los 3 hijos de Margarita Iris Gutiérrez (72), la reconocida docente jubilada que fue hallada calcinada en su casa de Junín.
Un estudio de ADN podría encaminar la investigación por el crimen de la docente jubilada en Junín
Se extrajeron rastros genéticos de los hijos de la víctima del crimen en busca de confirmar o descartar si estuvieron en la casa de su madre
Una vez que se descartó la teoría de que la mujer fue asesinada en un robo -ya que no faltaban elementos en su casa pese al desorden-, la lupa de la investigación se puso en el círculo íntimo de la mujer: sus hijos. Particularmente en uno de ellos que tenía mala relación debido a problemas de consumo de estupefacientes.
Bajo esa premisa, en las primeras horas de la mañana de este miércoles se realizaron medidas ordenadas por el fiscal de Junín Carlos Giuliani en busca de recabar pruebas.
Fuentes judiciales y policiales detallaron que se extrajeron muestras de sangre del trío de hijos y se realizaron estudios corporales en busca de determinar si estuvieron presentes en la escena del crimen. En las próximas horas se realizarán cotejos con rastros de ADN que se levantaron en la casa de la víctima fatal.
El crimen en Junín
El crimen se descubrió cerca de las 9.30 en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.
Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos.
Margarita Iris Gutiérrez Demalde era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.
La víctima del crimen también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.