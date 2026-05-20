Un estudio de ADN podría encaminar la investigación por el crimen de la docente jubilada en Junín

mariana gutierrez femicidio crimen junin La víctima del crimen tenía 72 años.

Fuentes judiciales y policiales detallaron que se extrajeron muestras de sangre del trío de hijos y se realizaron estudios corporales en busca de determinar si estuvieron presentes en la escena del crimen. En las próximas horas se realizarán cotejos con rastros de ADN que se levantaron en la casa de la víctima fatal.

El crimen en Junín

El crimen se descubrió cerca de las 9.30 en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.

Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos.

mariana gutierrez femicidio crimen junin 2 La víctima del crimen era una reconocida docente jubilada en Junín.

Margarita Iris Gutiérrez Demalde era una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.

La víctima del crimen también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.