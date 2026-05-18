Una funcionaria judicial fue acusada de intentar el crimen de su hijo al meterle papeles en la boca

policia tigre El crimen apuntó contra la propia hija de la víctima. Imagen ilustrativa.

La funcionaria que cometió el doble crimen

Según la reconstrucción judicial, alrededor de las 3:40 la acusada llamó a su hermana y le dijo textualmente: “Me mandé una cagada. La policía está afuera”, antes de cortar la comunicación. Al llegar al domicilio en Don Torcuato, encontraron a la anciana sin vida en una habitación, con una almohada sobre el rostro y manchas de sangre en la cara, nuca y manos. La autopsia determinó que la causa del crimen fue asfixia mecánica por obstrucción de vía aérea: había sido ahogada con dos medias tipo soquetes.

El hijo de la supuesta autor del crimen, de 14 años, logró escapar y alertar a las autoridades. En su llamado al 911 relató que se despertó cuando su madre estaba sobre él, intentando ahorcarlo al introducirle papeles en la boca. Tras un forcejeo, escapó, avisó a un tío y pidió ayuda.

Antes del crimen, la funcionaria judicial se encontraba con licencia psiquiátrica tras un episodio previo en el que fue hallada en su automóvil en un descampado de Escobar, con cortes en las muñecas. Su madre, quien residía habitualmente en Santa Clara del Mar, se había trasladado temporalmente a la vivienda de Don Torcuato para acompañarla y asistirla.