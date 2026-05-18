Una de las pocas chances (y tal vez la única) que tenía Karen Ayelén Oviedo (36) para salir de la cárcel fue dilapidada. Una jueza rechazó que la envenenadora de Guaymallén, condenada a prisión perpetua por el crimen de su pareja y de su hijo, cumpla la pena con prisión domiciliaria.
Le negaron la domiciliaria a la envenenadora de Guaymallén y seguirá cumpliendo la pena a perpetua en la cárcel
Karen Oviedo (36) está presa por cometer el doble crimen de su pareja y su hijo tras envenenarlos en Guaymallén
A fines de 2022, Karen Oviedo fue sentenciada a prisión perpetua por el doble crimen de su pareja Rolando Ángel Aquino (37) y del hijo de este hombre, Elián Aquino (9), quienes murieron envenenados. Dos años después de ese juicio por jurado, la mujer presentó un pedido de prisión domiciliaria.
El argumento que planteó a mediados de agosto de 2024 es que necesitaba cumplir la pena en su casa ya que tiene dos hijas escolarizadas -hoy tienen 10 y 12 años-. Las menores de edad se encuentran al cuidado de los padres de la envenenadora de Guaymallén. La defensa planteó que "la detención puede verse morigerada por una medida menos gravosa y acorde a la realidad, es decir, la posibilidad de compartir el cuidado y atención de las hijas menores".
La Justicia solicitó una serie de pruebas tanto sobre la conducta de Karen Oviedo dentro de la cárcel como informes socioambientales sobre las hijas de la mujer. Con los escritos en mano, este lunes el pedido fue resuelto por la jueza Natacha Cabezas.
La magistrada rechazó el pedido de prisión domiciliaria considerando que los argumentos planteados por la defensa de la mujer no eran suficientes para hacerla salir de la cárcel, teniendo en cuenta que sus hijas se encuentran en buen estado bajo la tutela de los abuelos.
El caso de la envenenadora de Guaymallén
El 7 de febrero de 2022, Ángel Aquino fue internado en la clínica Santa María luego de sufrir una descompensación. El hombre murió luego de agonizar tres días. Su pareja, con quien convivía en una casa ubicada en Villa Nueva, explicó que había ingerido un medicamento para la piel.
Las sospechas comenzaron a rondar desde el entorno médico y se profundizaron aún más cuando una empleada doméstica declaró que Karen Oviedo le daba de beber al hombre un líquido y se quejaba de que "me hace mal".
La detención de Karen Oviedo se produjo luego de que la necropsia detectara etilenglicol en el cadáver. Se trata de un líquido sintético inoloro e incoloro, pero de sabor dulce, que se utiliza como refrigerante de vehículos y tiene efectos mortales si es ingerido por un humano.
La fiscal Claudia Ríos logró probar que Karen Oviedo había comprado ese líquido a través de la página Mercado Libre días antes de la muerte de Ángel Aquino. Además, la mujer había buscado en Google cómo envenenar a una persona y cómo borrar el historial de búsqueda.
Con la detención de la envenenadora de Guaymallén, familiares de la víctima fatal hicieron públicas sus sospechas de que también había matado a su hijo años atrás. Elián Aquino, de 9 años, había fallecido sorpresivamente el 12 de julio de 2019. Los médicos aseguraron que se trató de una "falla multiorgánica".
La fiscal Claudia Ríos comenzó una nueva investigación bajo secreto de sumario que terminó con una nueva imputación contra la mujer. Entre las pruebas clave, la magistrada detectó que la envenenadora de Guaymallén había comprado el mismo refrigerante cuatro días antes de la muerte de Elián y además la madre biológica del menor declaró que, tras la muerte, la sospechosa le insistía con cremar el cuerpo y no enterrarlo.