Le negaron la domiciliaria a la envenenadora de Guaymallén y seguirá cumpliendo la pena a perpetua en la cárcel

Karen Oviedo y su marido 2.jpg La envenenadora de Guaymallén y una de sus víctimas fatales.

La Justicia solicitó una serie de pruebas tanto sobre la conducta de Karen Oviedo dentro de la cárcel como informes socioambientales sobre las hijas de la mujer. Con los escritos en mano, este lunes el pedido fue resuelto por la jueza Natacha Cabezas.

La magistrada rechazó el pedido de prisión domiciliaria considerando que los argumentos planteados por la defensa de la mujer no eran suficientes para hacerla salir de la cárcel, teniendo en cuenta que sus hijas se encuentran en buen estado bajo la tutela de los abuelos.

El caso de la envenenadora de Guaymallén

El 7 de febrero de 2022, Ángel Aquino fue internado en la clínica Santa María luego de sufrir una descompensación. El hombre murió luego de agonizar tres días. Su pareja, con quien convivía en una casa ubicada en Villa Nueva, explicó que había ingerido un medicamento para la piel.

Las sospechas comenzaron a rondar desde el entorno médico y se profundizaron aún más cuando una empleada doméstica declaró que Karen Oviedo le daba de beber al hombre un líquido y se quejaba de que "me hace mal".

La detención de Karen Oviedo se produjo luego de que la necropsia detectara etilenglicol en el cadáver. Se trata de un líquido sintético inoloro e incoloro, pero de sabor dulce, que se utiliza como refrigerante de vehículos y tiene efectos mortales si es ingerido por un humano.

rolando angel aquino envenenadora de guaymallen karen oviedo 2.jpg Ángel Aquino, la otra víctima de la envenenadora de Guaymallén.

La fiscal Claudia Ríos logró probar que Karen Oviedo había comprado ese líquido a través de la página Mercado Libre días antes de la muerte de Ángel Aquino. Además, la mujer había buscado en Google cómo envenenar a una persona y cómo borrar el historial de búsqueda.

Con la detención de la envenenadora de Guaymallén, familiares de la víctima fatal hicieron públicas sus sospechas de que también había matado a su hijo años atrás. Elián Aquino, de 9 años, había fallecido sorpresivamente el 12 de julio de 2019. Los médicos aseguraron que se trató de una "falla multiorgánica".

La fiscal Claudia Ríos comenzó una nueva investigación bajo secreto de sumario que terminó con una nueva imputación contra la mujer. Entre las pruebas clave, la magistrada detectó que la envenenadora de Guaymallén había comprado el mismo refrigerante cuatro días antes de la muerte de Elián y además la madre biológica del menor declaró que, tras la muerte, la sospechosa le insistía con cremar el cuerpo y no enterrarlo.