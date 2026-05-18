Imputaron a un joven por adoptar al menos 16 gatos para luego torturarlos

gatos, que significa, mascota Los gatos eran la víctima preferida del hombre. Imagen ilustrativa.

Imputado por maltrato animal

El abogado definió al señalado como “una persona muy oscura, narcisista, maquiavélica, sádica que disfrutaba de torturar y matar animales”, según el análisis realizado por una psicóloga de parte de la querella, que analizó las conversaciones entre los refugios de animales y el agresor. El mismo abogado explicó que “se investigan 16 muertes de gatos vinculadas a él” y añadió: “Es un psicópata y perverso. Disfrutaba de quebrar la psique de las rescatistas”.

“Después de matarlos ponía excusas inexplicables que fueron desmentidas. Hay muchas querellas ya presentadas, no sólo por los gatos, sino por un menor de edad que estuvo a su cuidado en enero,” detalló antes de comenzar con un escabroso relato. Según el querellante, una mujer habría contratado al acusado para que realizara tareas de cuidado con su hijo: “La madre del menor dejó al niño al cuidado de este hombre, a quien conoció en una iglesia y lo contrató como niñero. Fue al departamento donde tenían un gato que se llamaba Charlie y que tenía 9 meses.”

gatos El hombre habría torturado al menos a 16 gatos. Imagen ilustrativa.

“La madre del niño se retiró y él aprovechó para torturar al animal en presencia del niño; lo metió en bolsas y lo golpeó. Lo llevó al balcón, lo aplastó con la puerta y lo arrojó allí. El gato falleció con un cuadro de asfixia y una saturación del 74%”, continuó. “El nene, en su inocencia, trató de intervenir para ayudar al animal, que era miembro de la familia. Trató de salvarlo. El hombre lo pellizcó para que no intercediera y le dijo que si volvía a interferir, lo volvería a hacer. Lo lesionó y lo amenazó”, aseguró el letrado.

En tanto, la escena concluyó con un giro aún más grave: “Al regreso de la madre, el hombre sostuvo que el asesinato había sido cometido por el niño, se victimizó y rompió en llanto. Insistió en que estaba en contra del maltrato animal y que debió ver la escena. Hizo lo mismo con las rescatistas y les echó la culpa por los decesos a las mismas”.

Respecto a la situación judicial del señalado, el abogado explicó que se encuentra “imputado y en un contexto complejo ya que tiene domicilios múltiples desde que inició la causa” y enfatizó: “Seguimos sus pasos y desde la querella vamos a buscar una pena de prisión efectiva por la cantidad de hechos”.