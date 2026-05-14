El país que piensa en los gatos callejeros: instaló estaciones de alimento gratis en toda la ciudad

El país que instaló estaciones de alimento gratis para gatos callejeros

Tradicionalmente, alimentar a los gatos callejeros dependía de gestos individuales que, aunque nobles, solían ensuciar las aceras. La solución en Dubai ha sido la creación de estaciones dispensadoras inteligentes.

Estas estructuras están ubicadas estratégicamente en parques y espacios públicos para asegurar que el alimento se mantenga fresco y seco, lejos de las inclemencias del desierto.

Más allá de ayudar a los gatos callejeros, esta medida también colabora a que Dubai mantenga su imagen de país limpio, evitando que los desechos se dispersen y las plagas sean atraídas.

Embed - Interesante Gurú on Instagram: "Un gato se acerca… y la estación responde. Dubai está probando estaciones automáticas para alimentar animales callejeros, incluyendo gatos, ubicadas en parques y espacios públicos. En lugar de comida dejada al azar, el sistema busca ser más limpio, ordenado y constante. Esto cambia la historia: lo que antes dependía de personas y momentos aislados ahora se integra como parte de la ciudad. Alimentar a los animales deja de ser un gesto individual y pasa a ser una solución estructurada. Una forma distinta de entender el cuidado: no solo por compasión, sino como parte del funcionamiento de un espacio público más organizado. Síguenos @interesante.ig para más contenido interesante ¿Qué opinas de esto? In Dubai, even compassion is getting engineered. Credits: @aleynoushkaa" View this post on Instagram

Además, este país está utilizando estas estaciones como puntos de recolección de datos: en el futuro, sensores de inteligencia artificial podrían identificar a cada uno de los gatos para gestionar programas de vacunación y esterilización de manera eficiente.

La ciudad en donde los perros callejeros son sagrados

Lo que hace Dubai también puede verse en otras partes del mundo, aunque implementado de manera diferente. Por ejemplo, en Tilfis, los perros callejeros son reyes y dueños absolutos de la ciudad.

Hoy, al caminar por las avenidas principales de esta región de Europa, lo primero que llama la atención es el pequeño dispositivo plástico de color brillante en la oreja de los caninos.

Este chip no es solo una marca; es un certificado de salud. Indica que el animal ha sido capturado de forma ética, esterilizado, vacunado contra la rabia y devuelto a su zona de origen bajo supervisión estatal.

El éxito de Tiflis radica en la colaboración entre la Agencia de Monitoreo de Animales y la ciudadanía. El año pasado, la ciudad alcanzó la cifra récord de más de 9.000 perros esterilizados, una medida clave para controlar la población.

A diferencia de otras regiones de Europa donde los animales terminan en refugios saturados, en Georgia los perros viven en libertad.