Un error que costó millones: salió a comprar con mucho efectivo en su Hilux, y se lo robaron en un descuido

En un suceso que tuvo lugar en el barrio América del Sur, un hombre natural del departamento Loreto, Santiago del Estero, denunció el robo de una mochila con 2,5 millones de pesos, además de sus llaves y documentos personales.
La Comisaría N° 11 está a cargo de la investigación, que se inició después de que un hombre de 47 años presentara una denuncia alrededor de las 21.30 con una importantísima suma de dinero.
De acuerdo con el parte policial, el afectado había llegado a la capital para hacer compras y se transportaba en una camioneta Toyota Hilux.
Un descuido que costó millones
Durante sus compras, el hombre hizo una pausa en el cruce de la calle Pasco y la avenida Belgrano de la capital santiagueña, dejó su mochila sobre el asiento del copiloto.
El hombre contó que, tras haber estado en el sitio durante unos minutos, se dio cuenta de que le habían robado el bolso. En el interior tenía llaves de su casa, documentos personales, documentación del vehículo y $2.500.000 en efectivo.
Luego de enterarse del hecho, la Fiscalía que intervino tomó una serie de acciones investigativas. Estas incluyeron la revisión de las cámaras de seguridad en el área y la colaboración con la brigada de investigaciones para tratar de determinar quiénes fueron los responsables del robo.