Un error que costó millones: salió a comprar con mucho efectivo en su Hilux, y se lo robaron en un descuido

Un descuido que costó millones

robo santiago Esta fue la zona en la que se concretó el robo. Imagen: Google StreetView

Durante sus compras, el hombre hizo una pausa en el cruce de la calle Pasco y la avenida Belgrano de la capital santiagueña, dejó su mochila sobre el asiento del copiloto.

El hombre contó que, tras haber estado en el sitio durante unos minutos, se dio cuenta de que le habían robado el bolso. En el interior tenía llaves de su casa, documentos personales, documentación del vehículo y $2.500.000 en efectivo.

Luego de enterarse del hecho, la Fiscalía que intervino tomó una serie de acciones investigativas. Estas incluyeron la revisión de las cámaras de seguridad en el área y la colaboración con la brigada de investigaciones para tratar de determinar quiénes fueron los responsables del robo.