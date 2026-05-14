Por primera vez un túnel submarino podría unir a dos continentes y transformar la región: una infraestructura valorada en 8.500 millones de euros

A diferencia de otros proyectos de infraestructura, este túnel no estaría pensado para automóviles particulares. El diseño actual prevé dos galerías ferroviarias y una galería de servicio y emergencia. La iniciativa es desarrollada por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), en coordinación con organismos técnicos marroquíes.

En 2026 el proyecto de túnel volvió a ganar impulso después de que el Gobierno español destinara nuevas partidas económicas para continuar los estudios técnicos y geológicos del fondo marino. Los trabajos actuales incluyen análisis sísmicos, estudios ambientales y evaluaciones sobre posibles métodos de perforación adaptados a las condiciones extremas del estrecho.

Tunel entre España y Marruecos El proyecto del túnel del Estrecho de Gibraltar continúa en fase de estudios geológicos y ambientales.

¿Cómo sería la construcción del túnel?

El proyecto de túnel todavía se encuentra en fase de estudio y no existen obras iniciadas. En la primera etapa se realizan investigaciones geotécnicas y ambientales para determinar la viabilidad técnica y económica de la conexión. También se analiza el comportamiento del fondo marino y el impacto ambiental en una de las zonas marítimas más sensibles del Mediterráneo.

La decisión sobre la construcción está prevista para 2027, tras la evaluación de los últimos informes técnicos y económicos. Si avanza según lo planificado, el túnel entre Europa y Marruecos a través de España abriría una nueva etapa en la movilidad, la logística y la cooperación internacional entre los dos continentes. Mientras tanto, la conexión ferroviaria bajo el Estrecho sigue siendo uno de los sueños de la ingeniería moderna, pendiente de financiación, acuerdo final y de los avances tecnológicos que permitan convertirlo en realidad.

El túnel entre España y Marruecos tendría alrededor de 42 km de longitud, de los cuales 27,7 km serían sumergidos hasta una profundidad de 475 metros. El Eurotúnel que une Francia con Reino Unido por el Canal de la Mancha tiene 50,5 km de longitud, por lo que el túnel del Estrecho sería más corto.

Finalmente, el proyecto contemplaría la instalación de sistemas ferroviarios, ventilación, seguridad y pruebas operativas antes de su entrada en funcionamiento. Más allá de su complejidad técnica, esta infraestructura podría convertirse en un punto estratégico para el comercio y el transporte internacional entre Europa y África, fortaleciendo además la cooperación económica entre España y Marruecos.