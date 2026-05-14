La desgarradora despedida llena de dolor tras el accidente: "Por qué la vida puede ser tan injusta a veces"

Accidente y tragedia en Santiago del Estero: cómo fue el accidente

El trágico accidente ocurrió cuando Karina Vallejos se dirigía a su lugar de trabajo en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Según fuentes policiales, la joven circulaba a bordo de su moto Honda Wave y, al llegar a las inmediaciones de Avenida Lugones y Viamonte, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó violentamente sobre la cinta asfáltica.

Fue un hombre que se dirigía a trabajar quien advirtió la dramática escena: observó a la joven tendida sobre el pavimento y a varios metros de la moto. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

A pesar de la rápida intervención del personal médico del Sease 107 que acudió al lugar del hecho, la gravedad de las heridas sufridas en el violento impacto, terminaron costándole la vida de forma casi instantánea.

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 8 y peritos de Criminalística trabajaron en el lugar del accidente para determinar la mecánica exacta que desencadenó este desenlace fatal.

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Desgarradores mensajes de despedida tras el accidente y muerte

Karina era una profesional muy querida, con una gran vocación de servicio como enfermera. Su dedicación le había valido el cariño y respeto de sus colegas y pacientes en su labor diaria. La noticia de su fallecimiento corrió como reguero de pólvora, dejando a su círculo íntimo sumido en una profunda tristeza.

En las redes sociales, las fotos compartidas se transformaron en un mural de lamentos, recuerdos y dedicatorias que reflejan el gran vacío que deja su partida tras su muerte por el accidente.

"Hoy las palabras parecen no alcanzar para expresar todo lo que sentimos, cuesta aceptar que ya no estés con nosotros, que una persona tan llena de vida, tan importante y tan querida, se haya ido de manera tan inesperada. Quiero que sepas, donde sea que estés, que dejaste una huella enorme en todos y que fuiste amada de verdad, que tu ausencia duele y dolerá un montón porque tu presencia significó muchísimo. Tu esencia, tu cariño, y siempre será recordado. Hoy nos toca despedirte con el corazón roto, todavía en shock y sin entender por qué la vida puede ser tan injusta a veces. Gracias por tu amistad y por haber formado parte de mi vida, siempre vas a vivir en mis recuerdos, en mi corazón. Descansá en paz, amiga querida. Te vamos a extrañar mi kari, hermosos recuerdos juntitas con las chiquis. Ilumina a tu familia que hoy te necesitan más que nunca. ¡Hasta siempre!", escribió uno de sus contactos más allegados en Facebook, visiblemente golpeado por la noticia.

Embed Hoy las palabras parecen no alcanzar para expresar todo lo que sentimos, cuesta aceptar que ya no estés con nosotros, que una persona tan llena de vida, tan importante y tan querida, se haya ido de manera tan inesperada. Quiero que sepas, donde sea que estés, que dejaste una huella enorme en todos y que fuiste amada de verdad, que tu ausencia duele y dolerá un montón porque tu presencia significó muchísimo. Tu esencia, tu cariño, y siempre será recordado.Hoy nos toca despedirte con el corazón roto, todavía en shock y sin entender por qué la vida puede ser tan injusta a veces. Gracias por tu amistad y por haber formado parte de mi vida, siempre vas a vivir en mis recuerdos, en mi corazón.Descansá en paz, amiga querida. Te vamos a extrañar mi kari, hermosos recuerdos juntitas con las chiquis. Ilumina a tu familia que hoy te necesitan más que nunca. ¡Hasta siempre!

Los posteos se fueron multiplicando con el correr de las horas, destacando siempre su calidad humana. "Tenías toda una vida por delante", rezaba otra de las sentidas publicaciones lamentando la pérdida de la joven.

Asimismo, sus colegas del ámbito de la salud también expresaron su desconsuelo luego de la tragedia. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) emitió un sentido comunicado en sus redes sociales despidiendo a su compañera: "Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de cada compañero y compañera que compartió con ella".

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Estos mensajes de despedida son apenas un reflejo del impacto y el cariño que había sembrado en su entorno. Mientras se multiplican las muestras de apoyo y fuerzas para la familia, y en especial para su pequeño hijo, el dolor vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial a la hora de transitar.