Quién era la mujer que murió en un brutal accidente y causó una tristeza desgarradora

Con el correr de las horas y luego del hermetismo inicial necesario para realizar las pericias correspondientes, se fueron conociendo los dolorosos detalles del siniestro. Las redes sociales y los grupos de allegados se llenaron rápidamente de mensajes de pesar y consternación, mientras la Justicia y la Policía Científica trabajaban en el lugar del hecho para recolectar evidencias y ordenar el tránsito, que se vio afectado por varias horas.

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Accidente y tragedia en Santiago del Estero: quién era la joven fallecida

La víctima fatal del accidente fue identificada como Karina Celeste Vallejos, de 27 años de edad. Era una joven madre y tenía su domicilio legal en el barrio Juan Díaz de Solís Ampliación, en la capital de Santiago del Estero.

Karina era una profesional muy querida, con una gran vocación de servicio: se desempeñaba como enfermera en el Sanatorio Central Banda.

Su dedicación le había valido el cariño y respeto de sus colegas y pacientes. De hecho, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) emitió un sentido comunicado en sus redes sociales despidiendo a su compañera tras la tragedia: "Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de cada compañero y compañera que compartió con ella el compromiso y la vocación de servicio hacia los demás", expresaron para acompañar a la familia en la dolorosa pérdida.

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Cómo ocurrió el trágico accidente

El accidente se desató alrededor de las 6.10 de la mañana, precisamente cuando Karina se dirigía hacia la vecina ciudad de La Banda para comenzar su jornada laboral. De acuerdo con los informes policiales, Vallejos circulaba al mando de una moto Honda Wave blanca de 110 cilindradas.

Por causas que aún son materia de investigación, la joven habría perdido el control de su rodado, lo que provocó que derrapara violentamente sobre la cinta asfáltica.

Producto del impacto, el cuerpo de Karina quedó tendido sobre el pavimento, a varios metros de su moto.

El primero en advertir la situación fue el cabo Franco Pavón, numerario de la Comisaría Comunitaria N° 49, quien transitaba por la zona para ir a cumplir su servicio de guardia. El efectivo intentó auxiliarla y solicitó de inmediato la asistencia de emergencia, pero cuando el personal del SEASE arribó al lugar, constató que la joven ya se encontraba sin signos vitales.

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Actualmente, la investigación de la tragedia se encuentra bajo las directivas del fiscal de turno, el Dr. Rubén Alfonzo, quien supervisó las tareas periciales de Criminalística y ordenó a los Bomberos el traslado del cuerpo a la morgue del Hospital Independencia. Allí se le practicó la correspondiente autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.