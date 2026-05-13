Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo

TRADICIONAL

00 - 02 - 06 - 13 - 26 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.932.472.382)

17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.091.883,76

1.201 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.883,10

LA SEGUNDA

00 - 01 - 04 - 13 - 27 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.199.025.677)

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.735.540,31

915 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.659,68

REVANCHA

05 - 17 - 18 - 27 - 32 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.213.761.409)

SIEMPRE SALE

00 - 15 - 26 - 36 - 37 - 40

9 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $35.467.389

(5 de Santa Fe, 1 de Buenos Aires, 1 de Córdoba, 1 de Misiones y 1 de Formosa)

POZO EXTRA

00 - 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 13 - 17 - 18 - 26 - 27 - 32 - 34 - 38

479 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $323.590,81

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: