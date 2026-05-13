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Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo

Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo

El Quini 6 realiza este miércoles 13 de mayo de 2026 el sorteo 3373, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo

  • TRADICIONAL

00 - 02 - 06 - 13 - 26 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.932.472.382)

17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.091.883,76

1.201 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.883,10

  • LA SEGUNDA

00 - 01 - 04 - 13 - 27 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.199.025.677)

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.735.540,31

915 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.659,68

  • REVANCHA

05 - 17 - 18 - 27 - 32 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.213.761.409)

  • SIEMPRE SALE

00 - 15 - 26 - 36 - 37 - 40

9 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $35.467.389

(5 de Santa Fe, 1 de Buenos Aires, 1 de Córdoba, 1 de Misiones y 1 de Formosa)

  • POZO EXTRA

00 - 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 13 - 17 - 18 - 26 - 27 - 32 - 34 - 38

479 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $323.590,81

quini 6 resultados sorteo ganadores 1
Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo.

Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

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