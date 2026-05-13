El Quini 6 realiza este miércoles 13 de mayo de 2026 el sorteo 3373, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3373 del miércoles 13 de mayo
- TRADICIONAL
00 - 02 - 06 - 13 - 26 - 34
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.932.472.382)
17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.091.883,76
1.201 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.883,10
- LA SEGUNDA
00 - 01 - 04 - 13 - 27 - 34
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.199.025.677)
13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.735.540,31
915 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.659,68
- REVANCHA
05 - 17 - 18 - 27 - 32 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($5.213.761.409)
- SIEMPRE SALE
00 - 15 - 26 - 36 - 37 - 40
9 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $35.467.389
(5 de Santa Fe, 1 de Buenos Aires, 1 de Córdoba, 1 de Misiones y 1 de Formosa)
- POZO EXTRA
00 - 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 13 - 17 - 18 - 26 - 27 - 32 - 34 - 38
479 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $323.590,81
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15