En medio de la creciente disputa diplomática entre China y Taiwán por ampliar su influencia en América Latina, el gobierno taiwanés anunció una nueva cooperación estratégica con un país de la regió.
Taiwán desafía a China en América Latina: donó buses eléctricos a un país para modernizar su transporte público
La donación busca impulsar la movilidad sustentable y fortalecer la presencia diplomática de Taiwán en una región donde China amplió su influencia
Se trata de la donación de buses eléctricos destinados a modernizar el sistema de transporte público. La medida fue interpretada por analistas internacionales como un nuevo gesto político de Taipéi en una región donde China ha aumentado fuertemente su presencia económica en los últimos años.
Taiwán desafía a China en América Latina: donó buses eléctricos a un país para modernizar su transporte público
Paraguay, uno de los pocos países del mundo que todavía mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, confirmó que recibirá una flota inicial de unidades eléctricas junto con asistencia técnica para infraestructura de carga y capacitación de conductores. El proyecto busca reducir emisiones contaminantes, renovar parte del parque automotor urbano y mejorar la movilidad en este país de América Latina.
El anuncio fue realizado tras una reunión entre autoridades paraguayas y representantes de la cooperación internacional taiwanesa. Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, los primeros vehículos llegarán antes de finalizar 2026 y formarán parte de un plan piloto para avanzar hacia un sistema de transporte más sustentable y menos dependiente de combustibles fósiles.
La respuesta de China
La iniciativa también tiene un fuerte componente geopolítico. Mientras China consolida inversiones multimillonarias en infraestructura, minería y energía en distintos países de América Latina, Taiwán intenta reforzar sus vínculos con los pocos gobiernos que aún reconocen su soberanía frente a las presiones diplomáticas de Pekín. Paraguay se transformó en un aliado clave para Taipéi dentro de Sudamérica y suele respaldar la participación taiwanesa en organismos internacionales.
Desde China, la respuesta fue inmediata. Voceros del gobierno chino reiteraron que Taiwán “forma parte inseparable del territorio chino” y cuestionaron cualquier tipo de acuerdo bilateral que pueda interpretarse como un reconocimiento internacional independiente. La diplomacia china además volvió a insistir en que los países latinoamericanos deberían adherir plenamente al principio de “una sola China”.
A pesar de las tensiones, el gobierno paraguayo defendió la cooperación con Taiwán y destacó que los nuevos buses eléctricos representan una oportunidad concreta para modernizar un sistema de transporte históricamente cuestionado por problemas de infraestructura, contaminación y falta de inversión tecnológica.