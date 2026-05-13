Taiwán desafía a China en América Latina: donó buses eléctricos a un país para modernizar su transporte público

Paraguay, uno de los pocos países del mundo que todavía mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, confirmó que recibirá una flota inicial de unidades eléctricas junto con asistencia técnica para infraestructura de carga y capacitación de conductores. El proyecto busca reducir emisiones contaminantes, renovar parte del parque automotor urbano y mejorar la movilidad en este país de América Latina.

El anuncio fue realizado tras una reunión entre autoridades paraguayas y representantes de la cooperación internacional taiwanesa. Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, los primeros vehículos llegarán antes de finalizar 2026 y formarán parte de un plan piloto para avanzar hacia un sistema de transporte más sustentable y menos dependiente de combustibles fósiles.

Paraguay Buses Taiwán (1)

La respuesta de China

La iniciativa también tiene un fuerte componente geopolítico. Mientras China consolida inversiones multimillonarias en infraestructura, minería y energía en distintos países de América Latina, Taiwán intenta reforzar sus vínculos con los pocos gobiernos que aún reconocen su soberanía frente a las presiones diplomáticas de Pekín. Paraguay se transformó en un aliado clave para Taipéi dentro de Sudamérica y suele respaldar la participación taiwanesa en organismos internacionales.

Desde China, la respuesta fue inmediata. Voceros del gobierno chino reiteraron que Taiwán “forma parte inseparable del territorio chino” y cuestionaron cualquier tipo de acuerdo bilateral que pueda interpretarse como un reconocimiento internacional independiente. La diplomacia china además volvió a insistir en que los países latinoamericanos deberían adherir plenamente al principio de “una sola China”.

A pesar de las tensiones, el gobierno paraguayo defendió la cooperación con Taiwán y destacó que los nuevos buses eléctricos representan una oportunidad concreta para modernizar un sistema de transporte históricamente cuestionado por problemas de infraestructura, contaminación y falta de inversión tecnológica.