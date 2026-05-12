Arranca en Mendoza Sitevinitech, la mayor muestra de tecnología para la vitivinicultura de Latinoamérica

Sitevinitech feria vitivinícola Los organizadores de la Sitevinitech 2026 esperan a unos 10 mil visitantes a lo largo de las tres jornadas Foto: Gentileza Sitevinitech

Y al márgen de los rubros tradicionales asociados a la vitivinicultura, la edición 2026 de Sitevinitech suma un capítulo poco convencional: el de servicios, relacionado particularmente con la construcción y el negocio inmobiliario.

“Mendoza no solo produce grandes vinos. También exporta conocimiento, innovación y tecnología para la vitivinicultura regional”, destacaron los organizadores de la muestra internacional.

Innovación tecnológica: 30% de nuevas empresas presentes en Sitevinitech

Los rubros abarcan desde maquinaria de última generación hasta biotecnología. La muestra que comienza este martes promete poner el foco en robótica, automatización e inteligencia artificial aplicada al agro, con soluciones para optimizar los procesos productivos y la eficiencia del viñedo.

Se presentarán desarrollos en eficiencia energética y sustentabilidad. También novedades en materia de insumos para packaging premium y soluciones logísticas "para cubrir las necesidades técnicas de toda la cadena de valor vitivinícola".

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El capítulo de la ronda de negocios entre bodegas, proveedores e importadores atrae a firmas de Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador y México que buscan aprovechar la plataforma para cerrar acuerdos con nuevos clientes.

Un dato destacado de la edición 2026 de Sitevinitech es la rotación de empresas expositoras. De hecho, los organizadores destacaron que 30% asiste por primera vez a la feria.

El ciclo de conferencias contará con destacados especialistas internacionales. Se abordarán tendencias como los vinos desalcoholizados y la automatización, brindando herramientas concretas para mejorar la competitividad de las bodegas.