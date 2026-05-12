Mendoza será entre este martes 12 de mayo y jueves 14 epicentro de Sitevinitech 2026, la mayor muestra de tecnología para la vitivinicultura de Latinoamérica. El lugar: Complejo Las Naves, de Ciudad.
Arranca en Mendoza Sitevinitech, la mayor muestra de tecnología para la vitivinicultura de Latinoamérica
Más de 150 empresas estarán en la Sitevinitech 2026 en la Nave Cultural, desde este martes 12 al jueves 14. Tecnología vitivinícola de vanguardia
La exposición de maquinaria, equipamiento y servicios reúne a más de 150 empresas proveedoras de todo el mundo. Pero además de rondas de negocios, Sitevinitech prevé disertaciones sobre el presente y futuro de la industria del vino.
Según la organización del evento, el espacio de stands que ocupan una superficie superior a los 8.000 m2 del complejo se agotaron hace más de un mes. La expectativa se centra en captar alrededor de 10 mil visitantes a lo largo de los 3 días.
Y al márgen de los rubros tradicionales asociados a la vitivinicultura, la edición 2026 de Sitevinitech suma un capítulo poco convencional: el de servicios, relacionado particularmente con la construcción y el negocio inmobiliario.
“Mendoza no solo produce grandes vinos. También exporta conocimiento, innovación y tecnología para la vitivinicultura regional”, destacaron los organizadores de la muestra internacional.
Innovación tecnológica: 30% de nuevas empresas presentes en Sitevinitech
Los rubros abarcan desde maquinaria de última generación hasta biotecnología. La muestra que comienza este martes promete poner el foco en robótica, automatización e inteligencia artificial aplicada al agro, con soluciones para optimizar los procesos productivos y la eficiencia del viñedo.
Se presentarán desarrollos en eficiencia energética y sustentabilidad. También novedades en materia de insumos para packaging premium y soluciones logísticas "para cubrir las necesidades técnicas de toda la cadena de valor vitivinícola".
El capítulo de la ronda de negocios entre bodegas, proveedores e importadores atrae a firmas de Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador y México que buscan aprovechar la plataforma para cerrar acuerdos con nuevos clientes.
Un dato destacado de la edición 2026 de Sitevinitech es la rotación de empresas expositoras. De hecho, los organizadores destacaron que 30% asiste por primera vez a la feria.
El ciclo de conferencias contará con destacados especialistas internacionales. Se abordarán tendencias como los vinos desalcoholizados y la automatización, brindando herramientas concretas para mejorar la competitividad de las bodegas.