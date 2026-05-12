Aguinaldo 2026: ¿En qué fecha se cobra y cómo se calcula?

¿Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo en junio?

Según la normativa vigente en Argentina, el pago del aguinaldo está dividido en dos cuotas. Para la primera mitad del año, la fecha establecida es:

30 de junio: Es el último día legal para que el empleador acredite los fondos.

No obstante, la ley contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles de demora. Esto significa que, técnicamente, el empleador tiene tiempo hasta el 4 o 6 de julio (dependiendo del calendario de días hábiles) para realizar el pago sin incurrir en una falta grave, aunque la fecha "teórica" sea el último día de junio.