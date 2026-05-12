Con la llegada del mes de junio, la expectativa por el cobro de la primera cuota del aguinaldo crece en el sector público y privado. Aunque popularmente se asocia con el fin de mes, la Ley 27.073, que modificó la Ley de Contrato de Trabajo, establece plazos específicos que todo trabajador debe conocer para hacer valer su derecho.
Aguinaldo 2026: ¿En qué fecha se cobra y cómo se calcula?
El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, es uno de los derechos más esperados por los trabajadores argentinos. Sin embargo, persisten las dudas sobre la fecha límite de pago y cómo se calcula
¿Cuál es la fecha límite para cobrar el aguinaldo en junio?
Según la normativa vigente en Argentina, el pago del aguinaldo está dividido en dos cuotas. Para la primera mitad del año, la fecha establecida es:
- 30 de junio: Es el último día legal para que el empleador acredite los fondos.
No obstante, la ley contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles de demora. Esto significa que, técnicamente, el empleador tiene tiempo hasta el 4 o 6 de julio (dependiendo del calendario de días hábiles) para realizar el pago sin incurrir en una falta grave, aunque la fecha "teórica" sea el último día de junio.
Cómo se calcula el monto del aguinaldo 2026
El cálculo del SAC no es aleatorio. Para determinar cuánto vas a cobrar, se debe tomar:
- El 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo básico, horas extras, comisiones, etc.) dentro del semestre correspondiente.
Si el trabajador no completó los seis meses de antigüedad (por ejemplo, porque ingresó en marzo o porque el contrato terminó antes de junio), le corresponde un pago proporcional.
El aguinaldo para Jubilados de ANSES y el sector público
Es importante diferenciar los plazos del sector privado de los del sector público y previsional:
- Jubilados y Pensionados: ANSES suele anticipar el pago del aguinaldo para que coincida con el calendario de haberes mensuales de junio.
- Sector Público: Las provincias y la Nación suelen publicar cronogramas propios que, en ocasiones, adelantan el pago a mediados de mes para fomentar el consumo.