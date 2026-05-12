Mercado Pago, Naranja X y Ualá movieron las tasas en mayo: qué rendimiento pagan por tener pesos en cuenta

Billetera virtual AFIP 2.jpg Las billeteras virtuales compiten. Subieron las tasas y los rendimientos por tener pesos en cuenta. Imagen ilustrativa.

Los últimos relevamientos del mercado muestran que distintas entidades financieras actualizaron las tasas de interés de cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión (FCI) y plazos fijos online a 30 días, generando diferencias importantes entre plataformas, tal como publica Noticias Argentinas.

Qué billeteras virtuales y bancos ofrecen hoy las tasas más altas

Entre las billeteras virtuales y cuentas remuneradas, Ualá lidera actualmente el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27%. Más atrás aparecen Prex Argentina con 19,38%, Naranja X con 19% y Cocos con 18,61%.

El listado continúa con:

Personal Pay: 18,47%

Mercado Pago: 18,36%

Astropay: 17,96%

Claro Pay: 17,89%

IEB+: 17,85%

LB Finanzas: 17,23%

Lemon Cash: 16,53%

N1U: 16,43%

billetera-virtual.jpg Las billeteras virtuales y los bancos compiten por los usuarios con movimientos en los rendimientos. Imagen ilustrativa.

Estas herramientas permiten generar intereses automáticos sobre el dinero depositado sin necesidad de constituir una inversión puntual. Sin embargo, cada plataforma tiene condiciones particulares: algunas establecen topes máximos para acceder a la tasa promocional y otras ajustan el rendimiento según el saldo o el tipo de cuenta.

Muchas de estas billeteras utilizan FCI money market o de renta mixta para remunerar los fondos de los usuarios. A diferencia del plazo fijo, estos instrumentos ofrecen rescate inmediato o en plazos de entre 24 y 48 horas, dependiendo de la composición del fondo y del horario de extracción.

En paralelo, los bancos tradicionales también actualizaron sus tasas para plazos fijos online a 30 días. Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza el listado con una TNA del 19,50%, seguido por Banco Macro con 19% e ICBC con 18,80%.

Detrás aparecen:

BBVA: 18,75%

Banco Nación: 18,50%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Ciudad: 17,50%

Banco Credicoop: 17,50%

Banco Patagonia: 16%

Santander: 15%

error rendimientos banco nacion Generar rendimientos en las billeteras virtuales, una opción cada vez más buscada en Argentina. Imagen ilustrativa.

En tanto, algunos bancos medianos y compañías financieras ofrecen rendimientos más elevados para captar depósitos. Como Banco Voii, Crédito Regional CF y REBA CF pagan actualmente 25%, mientras que Banco Masventas y Banco Meridian llegan al 24%.

Actualmente, el plazo mínimo para retirar dinero de un plazo fijo tradicional continúa siendo de 30 días. Por eso, muchos usuarios optan por combinar herramientas: una parte del dinero queda disponible en billeteras virtuales o fondos de liquidez inmediata y otra se destina a plazos fijos para intentar mejorar el rendimiento total de los ahorros en pesos.