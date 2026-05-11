Hot Sale 2026: indumentaria, belleza y materiales de construcción, entre lo más buscado

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el ránking de lo más explorado lo completan Deportes, Niños, autos, bodegas y supermercados.

Al menos desde la medianoche del domingo al lunes y hasta avanzada la mañana, casi 70% de las compras se realizó a través de dispositivos móviles, mientras que el 31% se efectuó desde PCs o computadoras de escritorio.

tarjetas de credito.jpg Hubo muchas compras con tarjetas de crédito.

La mitad de las compras en Hot Sale, con tarjetas de crédito

La tarjeta de crédito es el medio de pago que en las primeras horas del Hot Sale 2026 se usó en el 47% de las operaciones, aún frente a ofertas en 18 y hasta 24 cuotas según el banco. Significa una merma respecto del 70% de la edición 2025.

Así y todo existe una brecha grande en comparación con las transferencias bancarias (19% de las ventas) y las billeteras digitales, que hasta ahora se usaron en sólo un 7% de las operaciones.

Respecto a la financiación, al menos 6 de cada 10 compradores eligieron pagar en una sola cuota. Al menos durante el primer día del evento, significa un 8% más que en el Hot Sale 2025.

El pago en tres cuotas fue elegido por el 19% de los compradores, mientras que las seis cuotas se utilizaron en el 14% de los casos y las doce cuotas sin interés en el 6% restante.

Mendoza, en el top 4 de tráfico

Hasta pasado el mediodía de este lunes 11, el tráfico de visitas a la web oficial y las tiendas de las más de 800 marcas que participan estuvo liderado por Buenos Aires.

Le siguieron los usuarios de e-commerce de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que dejó atrás a los de Tucumán y Entre Ríos.

La afluencia de compradores o interesados tuvo dos picos: a la 1,30 de la madrugada del lunes, y luego a las 13,30. Fue en ese momento en el que el registro de la CACE detrectó cerca de 140.000 usuarios simultáneos en busca de productos.

Indumentaria, belleza y construcción, lo más elegido

Asimismo, el 71% de las órdenes de compra efectuadas incluyó algún tipo de promoción o descuento sobre el precio de lista, además del atractivo de no sumar un costo al momento de la entrega de los productos.

De hecho, el envío gratuito se reflejó en la mitad de las órdenes despachadas según Tiendanube, una de las plataformas de e-commerce más importantes del país, con más de 75.000 marcas. Y se convirtió en un motor de la decisión de compra.

Para Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube, Indumentaria y Salud y Belleza se consolidan entre las categorías siempre más buscadas.

También Viajes busca posicionarse con precios promocionales y hasta 3 pagos para destinos nacionales, como lo hace la plataforma Despegar, y hasta 15% off para vuelos internacionales (Brasil, Miami y Madrid).

Aunque en este Hot Sale, además de crecen otros rubros. Materiales de construcción ya son de "alta consideración" entre quienes sondean ofertas y oportunidades de compra desde este lunes.

La mayor cantidad de pedidos provino de CABA y Gran Buenos Aires (40%), seguidos por la provincia, con el 11%. Mucho más atrás aparece Córdoba, con 6% del total.