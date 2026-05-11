Hoy comenzó el Hot Sale y Mercado Libre es uno de los sitios en los que podemos encontrar ofertas variadas en dispositivos de primera necesidad. Uno de ellos es el Motorola Edge 60 Fusion 5G, un celular gama media de los más completos. Hasta el próximo miércoles, este teléfono resistente al agua y con una cámara privilegiada tiene un descuento superior a los $100.000.
Mercado Libre rebaja este teléfono Motorola por el Hot Sale: es resistente al agua y tiene una cámara de lujo
Si estás por cambiar tu teléfono, aprovechá la oferta de Mercado Libre por el Hot Sale y llevate este Motorola con una rebaja superior a los $100.000
Por el Hot Sale, Mercado Libre pone de oferta este teléfono Motorola gama media
El Motorola Edge 60 Fusion 5G se posiciona con fuerza en el segmento de la gama media premium. De hecho, muchos lo consideran un smartphone tope de gama a bajo precio. Este celular no solo destaca por su estética refinada, sino también por una robustez excepcional. Gracias a su certificación IP68 e IP69, garantiza una resistencia superior frente al polvo y al agua, siendo capaz de soportar inmersiones de hasta 1.5 metros de profundidad durante media hora, lo que aporta una tranquilidad adicional en el uso cotidiano.
La experiencia visual es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes. El smartphone de Motorola incorpora una pantalla pOLED Quad-Curved de 6,67 pulgadas que ofrece una resolución 1.5k, logrando imágenes nítidas y colores vibrantes.
La fluidez está asegurada por una tasa de refresco de 120 Hz, ideal para el consumo de contenido multimedia y videojuegos. Además, su brillo máximo de 4.500 nits marca un hito en su categoría, permitiendo que la pantalla sea perfectamente legible incluso bajo la luz solar más intensa.
En el apartado fotográfico, Motorola ha apostado por la calidad técnica mediante un sensor principal de 50 MP Sony LYTIA 700C, reforzado con estabilización óptica (OIS) para obtener capturas precisas y sin vibraciones. El sistema se complementa con un lente ultra gran angular y macro de 13 MP, junto a una cámara frontal de 32 MP diseñada para selfies de alta definición.
Otro de los ejes de este smartphone es su batería de 5.200 mAh, la cual asegura una autonomía extendida de hasta 48 horas, complementada con una carga rápida de 68W que minimiza los tiempos de espera cuando sea momento de conectar el celular al enchufe.
Finalmente, el rendimiento interno está respaldado por el procesador MediaTek Dimensity 7300 y 8 GB de memoria RAM, que pueden expandirse virtualmente hasta los 12 GB para una multitarea sin interrupciones. Con un almacenamiento generoso de 256 GB, tendrás espacio de sobra.
En lo que respecta al precio de este teléfono, Mercado Libre lo vende habitualmente a $799.999. Aunque, por el Hot Sale, podrás llevarte el Motorola Edge 60 Fusion 5G a $672.979.