Google Maps cambia para siempre con la actualización más grande en 10 años: nuevas funciones increíbles

google maps Google Maps incorpora inteligencia artificial para dar un servicio absolutamente novedoso.

IA, mapas personalizados y alertas en tiempo real en Google Maps

Además de la renovación visual, la actualización incorpora nuevas herramientas destinadas a facilitar la conducción y la planificación de viajes. Entre ellas aparecen zooms inteligentes, edificios transparentes y una guía de voz mejorada que, según Google, ofrecerá instrucciones más naturales, “como un amigo”.

La aplicación también comenzará a mostrar alertas en tiempo real sobre incidentes o interrupciones en el camino y permitirá comparar rutas alternativas detallando ventajas y desventajas, como trayectos más rápidos con peaje o recorridos más largos con menos tráfico.

persona usando google maps Google Maps vuelve a ser noticia con las actualizaciones que incluyen IA. Foto: archivo

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de visualizar el destino antes de salir. Maps mostrará imágenes de Street View, sugerencias de estacionamiento y detalles precisos sobre el ingreso a edificios o el lado de la calle donde se encuentra el lugar buscado.

La compañía informó que el nuevo modo de navegación inmersiva ya comenzó a implementarse y que, paulatinamente, llegará a los dispositivos compatibles con iOS y Android, además de Apple CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado.

Embed - Gemini ya está en Google Maps… y lo cambia TODO

Modo de navegación inmersiva y la integración de Gemini

La actualización también suma una integración más profunda de Gemini dentro de la aplicación. A través de una nueva herramienta conversacional llamada “Ask Maps”, los usuarios podrán interactuar con Maps mediante preguntas formuladas en lenguaje natural.

Según detalló Google, se podrán realizar consultas como: “Se me está agotando la batería del móvil, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que esperar en una larga cola para tomar un café?” o “¿Hay alguna pista de tenis pública con iluminación en la que pueda jugar esta noche?”.

Evitá las multas de tránsito con este increíble truco de Google Maps (1).jpg Google Maps, renovado y con inteligencia artificial.

La aplicación responderá generando mapas personalizados y recomendaciones basadas en búsquedas previas o lugares guardados por cada usuario. También podrá utilizarse para organizar recorridos turísticos o viajes por ruta, sugiriendo paradas y puntos de interés sobre el trayecto.

La función “Ask Maps” comenzó a utilizarse en Estados Unidos e India para celulares Android y iPhone y se irá actualizando en el resto del mundo, según la empresa. Google adelantó además que próximamente llegará a navegadores de escritorio.