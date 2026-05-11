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Navegación inmersiva en 3D

Google Maps cambia para siempre con la actualización más grande en 10 años: nuevas funciones increíbles

Google Maps sumó navegación inmersiva en 3D, funciones potenciadas con inteligencia artificial y un sistema conversacional integrado con Gemini

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Las nuevas funciones de Google Maps llegan para revolucionarlo todo. 

Las nuevas funciones de Google Maps llegan para revolucionarlo todo. 

Google presentó una de las renovaciones más importantes en la historia de su popular aplicación Google Maps. La empresa lanzó una actualización que incorpora nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial, mejoras visuales y funciones de asistencia en tiempo real para la conducción. Se trata de “la actualización más significativa en más de una década” para la experiencia de navegación, según indicaron desde la compañía.

La principal novedad es el nuevo modo de “Navegación inmersiva”, una función que transforma las indicaciones tradicionales en un entorno 3D mucho más detallado. A partir de ahora, los usuarios podrán visualizar edificios, carriles de tránsito, semáforos, pasos peatonales, señales de stop y pasos elevados mientras recorren una ruta.

Además, Google explicó que esta mejora fue posible gracias a Gemini, su sistema de inteligencia artificial que procesa imágenes provenientes de Street View y fotografías aéreas para recrear con mayor precisión el entorno real de las calles.

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Google Maps incorpora inteligencia artificial para dar un servicio absolutamente novedoso.&nbsp;

Google Maps incorpora inteligencia artificial para dar un servicio absolutamente novedoso.

IA, mapas personalizados y alertas en tiempo real en Google Maps

Además de la renovación visual, la actualización incorpora nuevas herramientas destinadas a facilitar la conducción y la planificación de viajes. Entre ellas aparecen zooms inteligentes, edificios transparentes y una guía de voz mejorada que, según Google, ofrecerá instrucciones más naturales, “como un amigo”.

La aplicación también comenzará a mostrar alertas en tiempo real sobre incidentes o interrupciones en el camino y permitirá comparar rutas alternativas detallando ventajas y desventajas, como trayectos más rápidos con peaje o recorridos más largos con menos tráfico.

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Google Maps vuelve a ser noticia con las actualizaciones que incluyen IA. Foto: archivo&nbsp;

Google Maps vuelve a ser noticia con las actualizaciones que incluyen IA. Foto: archivo

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de visualizar el destino antes de salir. Maps mostrará imágenes de Street View, sugerencias de estacionamiento y detalles precisos sobre el ingreso a edificios o el lado de la calle donde se encuentra el lugar buscado.

La compañía informó que el nuevo modo de navegación inmersiva ya comenzó a implementarse y que, paulatinamente, llegará a los dispositivos compatibles con iOS y Android, además de Apple CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado.

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Modo de navegación inmersiva y la integración de Gemini

La actualización también suma una integración más profunda de Gemini dentro de la aplicación. A través de una nueva herramienta conversacional llamada “Ask Maps”, los usuarios podrán interactuar con Maps mediante preguntas formuladas en lenguaje natural.

Según detalló Google, se podrán realizar consultas como: “Se me está agotando la batería del móvil, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que esperar en una larga cola para tomar un café?” o “¿Hay alguna pista de tenis pública con iluminación en la que pueda jugar esta noche?”.

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Google Maps, renovado y con inteligencia artificial.&nbsp;

Google Maps, renovado y con inteligencia artificial.

La aplicación responderá generando mapas personalizados y recomendaciones basadas en búsquedas previas o lugares guardados por cada usuario. También podrá utilizarse para organizar recorridos turísticos o viajes por ruta, sugiriendo paradas y puntos de interés sobre el trayecto.

La función “Ask Maps” comenzó a utilizarse en Estados Unidos e India para celulares Android y iPhone y se irá actualizando en el resto del mundo, según la empresa. Google adelantó además que próximamente llegará a navegadores de escritorio.

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