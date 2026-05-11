Plan canje: cómo obtener un televisor smart de 85 pulgadas a cambio de tu aparato viejo

Plan canje: cómo obtener un smart nuevo de 85 pulgadas

Según las condiciones impuestas por Samsung, el plan canje de televisores es una promoción muy sencilla. Se trata de adquirir nuevos televisores, todos Samsung, dando a cambio el televisor o smart actual como parte del pago y abonando una diferencia, la que depende del modelo del aparato entregado.

Asimismo, desde Samsung señalaron que el televisor que la persona debe entregar en este plan canje, debe prenderse y apagarse, o sea, estar en funcionamiento.

Son ocho los modelos de televisores que se ofrecen a través del sitio web de Samsung y van desde smart de 55 pulgadas hasta los 85.

Aquellas personas que no puedan comprar en un solo pago un smart o alguno de los otros modelos de televisores, pueden optar por abonar el aparato en 9 o 18 cuotas sin interés.

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Características del plan canje de televisores de Samsung