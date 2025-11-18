Ni Samsung ni Philips: esta es la mejor marca de Smart TV, según prestigioso estudio

La investigación asegura que los mejores televisores son los de LG, los cuales ofrecen una impactante calidad de imagen HD y UHD, muy buen sonido, reducción del desenfoque de movimiento y un amplio ángulo de visión.

Además, hay dos modelos de televisores LG que se encuentran en lo más alto de su lista: el LG G4 OLED y el LG OLED evo AI C5, ambos de 77 pulgadas. Según el informe, estos modelos de última generación incluyen AI Picture Pro y AI Super Upscaling para crear imágenes de óptima calidad gracias a estas herramientas de inteligencia artificial.

LG Smart TV LG es la mejor marca de Smart TV, según prestigioso estudio.

Respecto a lo que sucede con Samsung y Philips, ambas marcas se encuentran relegadas en el ranking elaborado por Consumer Reports. El mismo queda confeccionado de la siguiente manera:

LG Sony Insignia Samsung Philips Hisense

En consecuencia, antes de adquirir un televisor es recomendable chequear este listado y tomar una decisión dependiendo del presupuesto y de la cantidad de pulgadas que querés.