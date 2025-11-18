Si estás por cambiar tu Smart TV, un dato a considerar es la marca de dispositivo a elegir. Independientemente del presupuesto, podés adaptar tus pretensiones y comprar un televisor de pocas pulgadas, pero garantizando que sea fabricado por empresas con reputación. En este sentido, un estudio reveló cuál es la mejor marca, marginando a Samsung y a Philips.
Ni Samsung ni Philips: esta es la mejor marca de Smart TV, según prestigioso estudio
Lo dicen los especialistas: esta es la mejor marca de Smart TV
Al momento de comprar un Smart TV, una de las primeras cosas que debemos chequear es la marca del dispositivo, ya que esto nos puede brindar un panorama de las características que trae el televisor y será garantía de confianza. El hecho de adquirir un artefacto de origen desconocido o sin reputación puede ser un dolor de cabeza a mediano o largo plazo.
En este sentido, un estudio realizado por Consumer Reports reveló cuál es la mejor marca de Smart TV. Para sorpresa de muchos, la empresa que lidera el ranking no es ni Samsung ni Philips, más allá del prestigio que tienen a escala global.
La investigación asegura que los mejores televisores son los de LG, los cuales ofrecen una impactante calidad de imagen HD y UHD, muy buen sonido, reducción del desenfoque de movimiento y un amplio ángulo de visión.
Además, hay dos modelos de televisores LG que se encuentran en lo más alto de su lista: el LG G4 OLED y el LG OLED evo AI C5, ambos de 77 pulgadas. Según el informe, estos modelos de última generación incluyen AI Picture Pro y AI Super Upscaling para crear imágenes de óptima calidad gracias a estas herramientas de inteligencia artificial.
Respecto a lo que sucede con Samsung y Philips, ambas marcas se encuentran relegadas en el ranking elaborado por Consumer Reports. El mismo queda confeccionado de la siguiente manera:
- LG
- Sony
- Insignia
- Samsung
- Philips
- Hisense
En consecuencia, antes de adquirir un televisor es recomendable chequear este listado y tomar una decisión dependiendo del presupuesto y de la cantidad de pulgadas que querés.