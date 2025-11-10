En las últimas horas se supo que un peligroso malware originado en WhatsApp infectó miles de teléfonos Samsung durante casi un año. Este virus se distribuía a partir de imágenes compartidas en la aplicación de mensajería instantánea de Meta y se apropiaba de información sensible aprovechándose de una brecha de seguridad de la empresa surcoreana.
Descubren malware que se origina en WhatsApp y afecta exclusivamente a teléfonos Samsung
Según informa el medio especializado BleepingComputer, una extensa brecha de seguridad en Samsung afectó a usuarios con teléfonos tope de gama. Este problema estuvo activo durante casi todo un año, más precisamente desde julio de 2024 hasta abril de 2025, y se propagaba a partir de un código malicioso difundido a través de las imágenes de WhatsApp.
El malware, según detalla la fuente citada, fue bautizado como LandFall y afectaba específicamente a teléfonos premium de la línea S (Galaxy S22 en adelante) y los Galaxy ZFlip 4 y ZFold 4. Una vez que el virus infectaba el celular, tenía libre acceso a archivos del dispositivo, como así también a llamadas, ubicación e historial de navegación.
En principio, se estima que el propósito de LandFall era realizar labores de espionaje a empresas de alto nivel ubicadas en países como Turquía, Marruecos, Irán e Iraq. De esta manera, los ciberdelincuentes aprovecharon la brecha de seguridad en estos dispositivos Samsung para obtener información sensible.
Ante esto, Samsung solucionó el problema a partir del lanzamiento urgente de un parche de seguridad, el cual le ponía fin a la brecha y aseguraba la protección de datos en todos los teléfonos, tanto los tope de gama como los gama media.
En este sentido, si tenés uno de los teléfonos mencionados anteriormente y no está debidamente actualizado, deberás descargar el último parche de seguridad de Samsung y así blindar el celular, ya que podría ser el blanco perfecto de ciberdelincuentes.
En paralelo, se recomienda desactivar la descarga automática de imágenes en WhatsApp, ya que cualquier desconocido puede enviarnos un archivo y si se encuentra infectado, se apropiará de toda la información que tenemos almacenada en el smartphone.