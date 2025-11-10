Descubren malware que se origina en WhatsApp y afecta exclusivamente a teléfonos Samsung

En principio, se estima que el propósito de LandFall era realizar labores de espionaje a empresas de alto nivel ubicadas en países como Turquía, Marruecos, Irán e Iraq. De esta manera, los ciberdelincuentes aprovecharon la brecha de seguridad en estos dispositivos Samsung para obtener información sensible.

whatsapp Un mensaje de WhatsApp de una persona desconocida puede desencadenar en un ataque de ciberdelincuentes.

Ante esto, Samsung solucionó el problema a partir del lanzamiento urgente de un parche de seguridad, el cual le ponía fin a la brecha y aseguraba la protección de datos en todos los teléfonos, tanto los tope de gama como los gama media.

En este sentido, si tenés uno de los teléfonos mencionados anteriormente y no está debidamente actualizado, deberás descargar el último parche de seguridad de Samsung y así blindar el celular, ya que podría ser el blanco perfecto de ciberdelincuentes.

samsung Este virus ataca a teléfonos Samsung tope de gama.

En paralelo, se recomienda desactivar la descarga automática de imágenes en WhatsApp, ya que cualquier desconocido puede enviarnos un archivo y si se encuentra infectado, se apropiará de toda la información que tenemos almacenada en el smartphone.