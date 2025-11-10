La ministra Latorre pidió seriedad a los diputados de cara al debate por PSJ Cobre Mendocino

legislatura psj cobre mendocino mineria comision La presentación de PSJ Cobre Mendocino se dio en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Foto: Legislatura de Mendoza

Latorre, entendiendo que lo que viene será una discusión política más que teórica, pidió un “debate serio, que respete el trabajo técnico realizado, la participación ciudadana y la magnitud del proceso que lo respalda”.

Además de PSJ Cobre Mendocino, los legisladores analizarán la DIA de 27 proyectos mineros ubicados en el Malargüe Distrito Minero Occidental y los cambios en la ley de regalías.

El pedido de Latorre a los legisladores de cara al debate de PSJ Cobre Mendocino

“Es importante no desvalorizar el trabajo y estudiar todo el material antes de emitir opiniones”, expresó Latorre por redes sociales, tras la presentación en la Legislatura.

La funcionaria destacó que la “Autoridad Ambiental Minera evaluó el proyecto durante meses, siguiendo la normativa vigente en Mendoza y fundamentando cada paso” y que esa evaluación incluyó instancias de “participación, análisis sectoriales, observaciones, intercambios con especialistas y referentes técnicos de Mendoza, Chile y San Juan”.

audiencia publica psj cobre mendocino uspallata san jorge Jimena Latorre valoró la participación ciudadana durante el proceso de Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino.

Para el Gobierno, este proyecto minero es un emblema del futuro productivo y ambiental de la provincia y de ahí la importancia que le da a la discusión que se viene.

Seriedad en el debate legislativo

“La Legislatura tomará ahora una decisión política. Y es legítimo que así sea, porque esa es la división institucional de poderes. Justamente por eso, pido a rigor, seriedad en el debate, en las fuentes, en las comparaciones y en las interpretaciones normativas”, insistió Jimena Latorre.

Y argumentó: “He visto a muchos y muchas profesionales del Estado trabajar nueve meses para llegar a este dictamen. Los he visto estudiar, comparar, viajar a capacitarse, escuchar, corregir, explicar y volver a explicar. No es justo que ese esfuerzo sea puesto en duda sin argumentos sólidos”.

El pedido final a los diputados y senadores provinciales en el debate de PSJ Cobre Mendocino fue contundente: “Mendoza necesita debates responsables, informados y serenos. La minería exige controles estrictos, planificación a largo plazo y fortalecimiento institucional permanente. En eso estamos trabajando, todos los días”.