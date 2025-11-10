Cuáles son los requisitos que pide el IPV para acceder a una casa

El plan Mi Casa del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) es uno de los más ambiciosos que ha tenido Mendoza en las últimas décadas y ha permitido que muchas familias accedan a una casa propia con cuotas de alrededor de $250.000 en algunos casos.
Estas cuotas, que son mucho menos que lo se paga por un alquiler, son un gran atractivo para aquellas familias o, incluso, personas solteras que han logrado acceder a una casa de este plan del IPV a través de un sorteo, pero que, además, han debido cumplir con ciertos requisitos.
Cuáles son los requisitos para acceder a una casa del IPV
Si bien, desde el gobierno provincial no se ha confirmado si habrá un nuevo sorteo de casas bajo este plan del IPV, la política de viviendas es siempre uno de los objetivos, por lo que es necesario tener en cuenta los requisitos que se han solicitado. Entre estos se encuentran:
- Ser argentino o extranjero legalmente radicado
- Personas con grupos familiar a cargo. También se pueden postular personas mayores solas.
- No deben tener ninguna otra propiedad.
- No deben figurar en el registro de deudores alimentarios.
- Las personas que soliciten el crédito no pueden tener 80 años al término de este.
- Deben ganar, al menos, 3 sueldos mínimos.
Además, se les solicita una cantidad de dinero de ahorro previo, equivalente a 25 sueldos mínimos, según los requisitos impuestos por el IPV para acceder a una casa.
Otros planes del IPV para la casa propia
Si bien, el plan Mi Casa espera a ser reabierto por el gobierno, hay otros proyectos del IPV para acceder a la vivienda propia.
Entre ellos se encuentra el Construyo Mi Casa, por el cual el IPV presta hasta el 85% de un crédito hipotecario para la construcción de viviendas que van desde los 55 metros cuadrados hasta los 140. Y las cuotas son del 20% de los ingresos familiares.