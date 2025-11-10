Un accidente fatal sobre Ruta 7 derivó en la muerte de al menos dos personas durante los últimos minutos del domingo. Según la información policial, el siniestro involucró a dos camiones y un automóvil que chocaron cerca de Potrerillos.
Accidente fatal en Ruta 7: dos muertos y vehículos incendiados cerca de Potrerillos
Dos personas fallecieron en un violento accidente vial ocurrido el domingo cerca de la medianoche, en las inmediaciones de Potrerillos. Las llamas impedían rescatar a algunas víctimas
Tras el impacto, los rodados mayores -uno de ellos cargado con cubiertas- se incendiaron de forma generalizada, lo que generó una densa columna de humo y llamas que impedía rescatar a las víctimas.
Los primeros reportes indicaron que los ocupantes de los vehículos quedaron atrapados. La identidad de los muertos aún no ha sido difundida.
Cortes y trabajos en el lugar del accidente en Ruta 7
En el lugar trabajaron personal de Vial, efectivos de la Comisaría 53° de Luján, Bomberos Voluntarios de Luján y Gendarmería Nacional. Si bien el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado, se esperaba determinar durante la madrugada la liberación total del tramo de la Ruta 7 afectado.
Se realizaron cortes preventivos de tránsito en el sector y cerca de Uspallata para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes. A las 6 de la mañana, estaba cortada la circulación incluso desde la destilería de Luján de Cuyo.
Cómo fue el accidente de los camiones en Ruta 7
Los primeros trascendidos indican que uno de los camiones habría intentado pasar a otro vehículo a pesar de la doble línea amarilla en la calzada. Esa habría sido la causa del accidente, como puede intuirse a partir de las imágenes que están llegando desde alta montaña.
Se supo, asimismo, que las cuatro personas que viajaban en el auto están con vida. Se esperan reportes médicos y policiales para ampliar la información.