Accidente fatal en Ruta 7: dos muertos y vehículos incendiados cerca de Potrerillos

Dos personas fallecieron en un violento accidente vial ocurrido el domingo cerca de la medianoche, en las inmediaciones de Potrerillos. Las llamas impedían rescatar a algunas víctimas

Un accidente fatal sobre Ruta 7 derivó en la muerte de al menos dos personas durante los últimos minutos del domingo. Según la información policial, el siniestro involucró a dos camiones y un automóvil que chocaron cerca de Potrerillos.

Tras el impacto, los rodados mayores -uno de ellos cargado con cubiertas- se incendiaron de forma generalizada, lo que generó una densa columna de humo y llamas que impedía rescatar a las víctimas.

Los primeros reportes indicaron que los ocupantes de los vehículos quedaron atrapados. La identidad de los muertos aún no ha sido difundida.

El accidente generó un gran incendio. Foto: Gendarmería Nacional.

Cortes y trabajos en el lugar del accidente en Ruta 7

En el lugar trabajaron personal de Vial, efectivos de la Comisaría 53° de Luján, Bomberos Voluntarios de Luján y Gendarmería Nacional. Si bien el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado, se esperaba determinar durante la madrugada la liberación total del tramo de la Ruta 7 afectado.

Se realizaron cortes preventivos de tránsito en el sector y cerca de Uspallata para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes. A las 6 de la mañana, estaba cortada la circulación incluso desde la destilería de Luján de Cuyo.

Cómo fue el accidente de los camiones en Ruta 7

Los primeros trascendidos indican que uno de los camiones habría intentado pasar a otro vehículo a pesar de la doble línea amarilla en la calzada. Esa habría sido la causa del accidente, como puede intuirse a partir de las imágenes que están llegando desde alta montaña.

Se supo, asimismo, que las cuatro personas que viajaban en el auto están con vida. Se esperan reportes médicos y policiales para ampliar la información.

