Accidente fatal en Ruta 7: dos muertos y vehículos incendiados cerca de Potrerillos

accidente ruta 7 El accidente generó un gran incendio. Foto: Gendarmería Nacional.

Cortes y trabajos en el lugar del accidente en Ruta 7

En el lugar trabajaron personal de Vial, efectivos de la Comisaría 53° de Luján, Bomberos Voluntarios de Luján y Gendarmería Nacional. Si bien el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado, se esperaba determinar durante la madrugada la liberación total del tramo de la Ruta 7 afectado.

Se realizaron cortes preventivos de tránsito en el sector y cerca de Uspallata para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes. A las 6 de la mañana, estaba cortada la circulación incluso desde la destilería de Luján de Cuyo.

Cómo fue el accidente de los camiones en Ruta 7

Los primeros trascendidos indican que uno de los camiones habría intentado pasar a otro vehículo a pesar de la doble línea amarilla en la calzada. Esa habría sido la causa del accidente, como puede intuirse a partir de las imágenes que están llegando desde alta montaña.

Se supo, asimismo, que las cuatro personas que viajaban en el auto están con vida. Se esperan reportes médicos y policiales para ampliar la información.