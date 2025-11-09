"Te veo, te sueño y te extraño": el santuario que la mamá de Fausto pintó en el lugar donde murió su hijo

despedida fausto morcos santuario lugar accidente 2 El santuario que recordará a Fausto Morcos, para siempre. Foto: Natalia Sosa Abagianos/Diario UNO

despedida fausto morcos santuario lugar accidente 3

La triste escena del hecho, el día del accidente

La escena del hecho ese mismo día era abrumadora para las 14: los padres del menor fallecido se encontraban en la calle Boulogne Sur Mer en estado de shock. La policía tomaba medidas. Fiscales reconstruían el impacto. Y el cuerpo del chico todavía ahí, en medio de la arteria, esperando que terminara la pericia.

Testigos cuentan que la mujer de 82 años bajó de su Volkswagen Up con un bastón en la mano, sin entender qué acababa de pasar.

Lo que se presume hasta ahora es que la conductora habría pasado un semáforo en verde en la intersección de Sobremonte y Boulogne Sur Mer y habría acelerado para no perder el semáforo siguiente, el cual, según el trayecto analizado, "corta antes" en Clark.

accidente-vial-parque-general-san martín- editadaaaa A la izquierda el auto que manejaba la mujer de 82 años. A la derecha, policía, fiscales y médicos trabajan en el accidente.

Dos días después de la tragedia, cuando la imputaron, la mujer estaba "muy bien ubicada en tiempo y espacio", según consta de fuentes judiciales. Vive sola, es viuda, recibe visitas de un hijo también mayor. Ahora cumple prisión domiciliaria en esa misma casa.

Sobre la acusada pesan cargos por homicidio culposo y lesiones agravadas, por lo que arriesga una condena de 3 a 6 años de prisión.

"Te lloran tus amigos": la triste y emocionante despedida a Fausto Morcos

Fausto jugaba al fútbol en el club San Martín-Pacífico. Iba al Colegio Universitario Central (CUC) de la UNCuyo. Los que lo conocieron hablan de un chico respetuoso, que se reía fácil y odiaba perder. En ambos lugares decretaron tres días de duelo. En las redes, conocidos y desconocidos se volcaron a despedirlo.

"Acompañamos a las familias, compañeros y amigos de los estudiantes en este difícil y triste momento. Despedimos con mucho dolor al estudiante fallecido y rogamos por la pronta recuperación del herido", escribió el CUC.

Desde el club fueron más directos: "Queremos expresar nuestro más profundo pesar por la pérdida de Fausto Morcos García, jugador de futsal en nuestro club. Enviamos condolencias a su familia y allegados en este momento tan doloroso".

Sin embargo, en los comentarios, los que conocieron a Fausto y muchos que no, lamentaron su muerte y expresaron sus sentimientos.

"Fue muy lindo verte jugar y crecer con tus amigos del club y tuviste esa humildad de escuchar siempre los consejos de los padres que te van a extrañar mucho yo no soy papá de nadie ahí, pero me escuchaste y respetaste siempre y eso me lo hiciste ver este miércoles cuando nos reímos y me dijiste vamos a ganar todo ahora...hoy te lloran tus amigos en el club", aseguró un usuario en el posteo de Instagram que realizó el club.