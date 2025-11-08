Un hombre de 77 años murió tras un fuerte choque entre una camioneta y un camión brasileño

El siniestro se registró alrededor de las 14.35, cuando por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger conducida por Lorenzo Zapata, de 77 años, colisionó de frente con un camión Mercedes Benz manejado por un ciudadano brasileño identificado con las iniciales A.M.

Personal del Servicio Médico Coordinado llegó al lugar y constató el deceso del conductor de la camioneta, mientras que el chofer del camión resultó ileso.