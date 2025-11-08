Un accidente fatal ocurrió este sábado por la tarde en la Ruta 153, a unos cinco kilómetros de Monte Comán, departamento de San Rafael, en el que un anciano perdió la vida.
Un hombre de 77 años murió tras un fuerte choque entre una camioneta y un camión brasileño
El accidente fatal ocurrió en la Ruta 153 en San Rafael. La víctima perdió la vida en el lugar de los hechos
El siniestro se registró alrededor de las 14.35, cuando por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger conducida por Lorenzo Zapata, de 77 años, colisionó de frente con un camión Mercedes Benz manejado por un ciudadano brasileño identificado con las iniciales A.M.
Personal del Servicio Médico Coordinado llegó al lugar y constató el deceso del conductor de la camioneta, mientras que el chofer del camión resultó ileso.
Según información aportada por otro transportista —conductor de un camión Scania 450 que circulaba delante del vehículo de origen brasileño—, ambos rodados viajaban en conjunto cuando la Ford Ranger habría impactado primero contra el eje trasero del Scania y luego de frente contra el Mercedes Benz.
En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 64° de Monte Comán, Bomberos, y se hizo presente el ayudante fiscal en turno, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del trágico hecho.