La foto de su suegra que complicó al acusado de un millonario robo en Chacras Park

Detenidos-robo-Chacras Park (1).jpg El dinero que sustrajeron en el robo en Chacras Park.

La investigación tras el millonario robo

No fue muy difícil identificar a los 2 presuntos ladrones que ingresaron a la casa de cambios en Chacras Park. Es que actuaron a cara descubierta, ante decenas de cámaras de seguridad. Sumado a eso, una semana después del robo un informante de la policía aportó que se trataba de Germán Orlando Guevara (29) y Germán Esteban Gelvez (24), quienes se estaban ocultando en unas cabañas y se preparaban para escapar hacia San Luis. Incluso agregó que el conductor de la banda había sido Juan Pablo Vargas (27), cuñado de Gelvez.

Las autoridades realizaron un allanamiento y encontraron al trío de presuntos ladrones. En su poder tenían una suma importante de dinero en efectivo, posiblemente la sustraída durante el robo, según sospechan desde la Fiscalía de Robos y Hurtos. Quedaron imputados por robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y por el uso de arma de fuego y se les dictó la prisión preventiva.

Pero al poco tiempo, en enero, el supuesto conductor del robo recuperó su libertad ya que la única prueba que lo complicaba en el expediente era la versión del informante policial. Y no mucho más. Pero ahora, volvió a ser detenido al sumarse nuevas evidencias en su contra gracias a un teléfono celular.

robo chacras park 2 Los dos ladrones fueron filmados ingresando al edificio donde ocurrió el robo.

Las nuevas pruebas del robo

La situación de Juan Pablo Vargas, quien estaba en libertad y hasta con permisos para trabajar como cuidador de caballos en el Hipódromo, se complicó con la extracción de datos que se realizó sobre un teléfono. El celular había sido secuestrado en un allanamiento en la casa de Germán Gelvez, su cuñado. Pertenecía a la madre de este último -es decir, la suegra de Vargas-.

Si bien se había borrado casi toda la información del teléfono 2 días después del robo, los investigadores tecnológicos pudieron recuperar unas fotos que fueron clave. En las imágenes se puede ver a la suegra de Vargas apoyada en un Peugeot 208 con las mismas características y patente que el que utilizaron los ladrones en Chacras Park.

robo chacras park 3 La nueva prueba que se incorporó en la causa del robo.

Pero no sólo eso, sino que la mujer tenía agendado un contacto como "Juan Pablo Yerno". Con ese dato, la Fiscalía pidió un informe para detectar el posicionamiento de ese número mediante antenas telefónicas en el lapso que ocurrió el robo. Según confirmaron fuentes judiciales, en esos minutos el celular impactó en antenas telefónicas que cubren la zona de Chacras Park y sus inmediaciones -aunque la defensa discutió este último punto-.

Con estas nuevas pruebas, la Fiscalía volvió a solicitar la prisión preventiva del supuesto conductor del robo y fue otorgada por la jueza María José Cerdera, aunque se otorgó el beneficio del arresto domiciliario.