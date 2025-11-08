Ya pasó casi un año de aquel caluroso 13 de diciembre pasado cuando una banda de ladrones cometió un millonario robo en Chacras Park, uno de los complejos de oficinas más coquetos del Gran Mendoza. El expediente tiene 3 sospechosos detenidos, pero hay uno de ellos que ha tenido una situación pendulante respecto a su libertad. Con nuevas pruebas extraídas de un teléfono celular, en los últimos días volvió a ser capturado.
La foto de su suegra que complicó al acusado de un millonario robo en Chacras Park
Hay 3 detenidos por el robo donde sustrajeron una importante suma de dinero y uno de ellos, que había quedado libre, volvió a ser capturado con nuevas pruebas
Promediaban las 14.30 cuando un Peugeot 208 color gris ingresó al estacionamiento de Chacras Park aquel día. El conductor se quedó a bordo. Dos acompañantes se bajaron e ingresaron al edificio El Ceibo. Se presentaron ante seguridad, pidieron subir a una oficina del quinto piso donde funciona una casa de cambios, mencionaron a un tal "Mariano" como referencia y pasaron los molinetes.
Una vez dentro de la oficina, ejecutaron el robo. Mostraron un revólver, redujeron a 4 personas -entre empleados y clientes-, los precintaron y se llevaron 5 teléfonos celulares, 3.400 dólares, poco más de $1.600.000, 200 euros y 105.000 pesos chilenos. Cuando bajaron, saltaron los molinetes, esquivaron al personal de seguridad privada, se subieron al Peugeot 208 y huyeron del lugar.
La investigación tras el millonario robo
No fue muy difícil identificar a los 2 presuntos ladrones que ingresaron a la casa de cambios en Chacras Park. Es que actuaron a cara descubierta, ante decenas de cámaras de seguridad. Sumado a eso, una semana después del robo un informante de la policía aportó que se trataba de Germán Orlando Guevara (29) y Germán Esteban Gelvez (24), quienes se estaban ocultando en unas cabañas y se preparaban para escapar hacia San Luis. Incluso agregó que el conductor de la banda había sido Juan Pablo Vargas (27), cuñado de Gelvez.
Las autoridades realizaron un allanamiento y encontraron al trío de presuntos ladrones. En su poder tenían una suma importante de dinero en efectivo, posiblemente la sustraída durante el robo, según sospechan desde la Fiscalía de Robos y Hurtos. Quedaron imputados por robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y por el uso de arma de fuego y se les dictó la prisión preventiva.
Pero al poco tiempo, en enero, el supuesto conductor del robo recuperó su libertad ya que la única prueba que lo complicaba en el expediente era la versión del informante policial. Y no mucho más. Pero ahora, volvió a ser detenido al sumarse nuevas evidencias en su contra gracias a un teléfono celular.
Las nuevas pruebas del robo
La situación de Juan Pablo Vargas, quien estaba en libertad y hasta con permisos para trabajar como cuidador de caballos en el Hipódromo, se complicó con la extracción de datos que se realizó sobre un teléfono. El celular había sido secuestrado en un allanamiento en la casa de Germán Gelvez, su cuñado. Pertenecía a la madre de este último -es decir, la suegra de Vargas-.
Si bien se había borrado casi toda la información del teléfono 2 días después del robo, los investigadores tecnológicos pudieron recuperar unas fotos que fueron clave. En las imágenes se puede ver a la suegra de Vargas apoyada en un Peugeot 208 con las mismas características y patente que el que utilizaron los ladrones en Chacras Park.
Pero no sólo eso, sino que la mujer tenía agendado un contacto como "Juan Pablo Yerno". Con ese dato, la Fiscalía pidió un informe para detectar el posicionamiento de ese número mediante antenas telefónicas en el lapso que ocurrió el robo. Según confirmaron fuentes judiciales, en esos minutos el celular impactó en antenas telefónicas que cubren la zona de Chacras Park y sus inmediaciones -aunque la defensa discutió este último punto-.
Con estas nuevas pruebas, la Fiscalía volvió a solicitar la prisión preventiva del supuesto conductor del robo y fue otorgada por la jueza María José Cerdera, aunque se otorgó el beneficio del arresto domiciliario.