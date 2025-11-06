Armados, a plena luz del día y en cuestión de segundos. Un trío de ladrones cometió un violento robo en la tarde del miércoles en una estación de servicio ubicada en Las Heras, donde se llevaron parte de la recaudación.
Tres ladrones armados robaron una estación de servicio y se llevaron parte de la recaudación
El violento robo ocurrió a plena luz del día, en horas de la tarde, y los delincuentes sustrajeron una suma de $50.000
Según informó el Ministerio de Seguridad, el robo ocurrió minutos antes de las 18 en la estación de servicio ubicada en calles San Martín y Benavente, en Las Heras. Allí se encontraba un trabajador de 25 años que fue sorprendido por tres ladrones que llegaron hasta el lugar en una moto.
En pocos segundos, los ladrones amenazaron al estacionero y le sustrajeron $50.000 que tenía en efectivo de la recaudación de su turno, además de las llaves de su moto.
Los autores del asalto huyeron de lugar rápidamente y no fueron capturados. Hasta el momento, no han sido identificados en la causa que se abrió en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.