Tres ladrones armados robaron una estación de servicio y se llevaron parte de la recaudación

Según informó el Ministerio de Seguridad, el robo ocurrió minutos antes de las 18 en la estación de servicio ubicada en calles San Martín y Benavente, en Las Heras. Allí se encontraba un trabajador de 25 años que fue sorprendido por tres ladrones que llegaron hasta el lugar en una moto.

En pocos segundos, los ladrones amenazaron al estacionero y le sustrajeron $50.000 que tenía en efectivo de la recaudación de su turno, además de las llaves de su moto.