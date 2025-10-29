Para qué robaron las joyas de Napoleón en el Louvre: el posible destino es romperlas en mil pedazos

La brutalidad del acto dejó una pregunta en el aire: ¿quién hace algo así y por qué? las teorías se multiplicaron, algunas más inverosímiles que otras. Desde una venganza contra el mito de Napoleón, hasta un simple negocio de joyas fundidas que podrían ser revendidas como materia prima.

Joyas robadas del Louvre (1)

¿Por qué fragmentar las joyas que robaron?

Las joyas, en bloque, difícilmente van a circular. Su potencia económica radica más bien en su deconstrucción. El incentivo más que probable no es el coleccionismo privado convencional (también van a resultar imposibles de exhibir) sino la provisión a demanda (por ejemplo, a través de contratantes) o el despiece a granel de los tesoros sustraídos. Dicho de otra forma, romper las piezas en mil pedazos para, una vez descompuestas, venderlas sin la "marca de agua".

Los patrones recientes (los robos de Cognacq-Jay, el Muséum d’Histoire naturelle, o el de Limoges) muestran un sistema de profesionalización criminal con una logística muy parecida: irrupción rápida, extracción de las joyas, salida fugaz y, en ocasiones, encargos externos ya programados antes del robo.