"Ya está, ya es tarde": el estremecedor mensaje que mandó el policía que mató a su ex pareja

El mismo análisis indicó que los disparos provenían de la pistola reglamentaria de la víctima, mientras que el agresor había llegado desarmado a la escena del crimen que ocurrió en la noche del pasado domingo 26 de octubre.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Comandante Andresito cuando las autoridades fueron alertadas por un video enviado a un grupo de WhatsApp por parte del oficial Ayudante Natanael Comes, quien reconoció haber asesinado a su ex pareja la oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa.

El agresor mató a la agente policial y luego les mandó un mensaje a sus compañeros: “Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”.

Cuando los efectivos arribaron hasta la vivienda encontraron ambos cuerpos. La víctima ya había muerto, mientras que Comes fue trasladado al hospital, donde horas después falleció.