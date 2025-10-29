Las pericias forenses indican que Natanael Comes, el policía que mató a su ex pareja y luego se suicidó, asesinó a Daiana Raquel Da Rosa con tres disparos, en Misiones, además de haber cometido el crimen con el arma de fuego de la oficial Ayudante,
"Ya está, ya es tarde": el estremecedor mensaje que mandó el policía que mató a su ex pareja
Tres disparos fueron los que utilizó un policía de Misiones para matar a su ex pareja. Lo hizo con el arma de ella, que también era policía
El hombre, a través de un video enviado a un grupo de whatsapp, reconoció haber sido el autor del crimen antes sus compañeros y adujo estar arrepentido de lo que había hecho.
Cómo fueron los hechos
El estudio indica que la mujer recibió tres impactos de bala que se distribuyeron entre la clavícula, la cabeza y uno superficial, en ese orden, lo que indicaría un remate. A diferencia de los comentarios que había hecho Comes durante su atrincheramiento.
El mismo análisis indicó que los disparos provenían de la pistola reglamentaria de la víctima, mientras que el agresor había llegado desarmado a la escena del crimen que ocurrió en la noche del pasado domingo 26 de octubre.
El hecho tuvo lugar en la localidad de Comandante Andresito cuando las autoridades fueron alertadas por un video enviado a un grupo de WhatsApp por parte del oficial Ayudante Natanael Comes, quien reconoció haber asesinado a su ex pareja la oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa.
El agresor mató a la agente policial y luego les mandó un mensaje a sus compañeros: “Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”.
Cuando los efectivos arribaron hasta la vivienda encontraron ambos cuerpos. La víctima ya había muerto, mientras que Comes fue trasladado al hospital, donde horas después falleció.