Un policía mató a su exnovia y luego se suicidó en vivo

Para el momento en que se dio el tiroteo, Comes ya había asesinado a tiros a su exnovia, la también oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26), quien trabajaba en la Comisaría de la Mujer.

Comes y Da Rosa habían terminado su relación hacía unos meses, según señalaron desde la fuerza.

En medio del tiroteo y con la joven asesinada, el policía decidió empezar una transmisión en vivo y amenazó a sus compañeros con quitarse la vida si entraban a su casa.

En la impactante imagen se ve al oficial con el cañón de su pistola reglamentaria apoyado en su mentón, mientras caminaba dentro de la casa y hablaba con sus compañeros de trabajo, que trataban de convencerlo de que no se quitara la vida.

policia1 Natanael Comes. El joven efectivo policial que mató a su exnovia y luego se mató.

Mirando a cámara, dijo: “Los quiero mucho, gracias gente”. A sus compañeros, que le pedían abrir la puerta, les decía que se quedaran tranquilos mientras se dirigía a la cocina, donde estaba el cuerpo de su exnovia. En el camino, se escuchó que pateó las vainas que fueron expulsadas de su arma. “Lo siento grupo, lo siento”, dijo por último antes de matarse.

Tras escuchar la detonación, los agentes irrumpieron en la casa y se encontraron con la oficial muerta, tirada junto a la mesada. Comes fue llevado con vida al hospital, pero falleció poco después.

Desde la Jefatura de Policía de Misiones dijeron que entre los oficiales no existían medidas judiciales ni actuaciones previas relacionadas con un vínculo de violencia de género.

Fuente: tn.com.ar