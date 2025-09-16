Tenía 4 años y presenció el presunto femicidio que cometió un policía: "Mi papá mató a mi mamá"

Valería Ramírez y Franco Cuello (1).jpg Valería Ramírez, la víctima, y Franco Cuello, el policía acusado de femicidio. Foto: archivo

La declaración del hijo del policía

En la Cámara Gesell que se realizó en su momento, el niño aseguró que admiraba el trabajo de policía de su padre ya que "siempre me presta el arma", pero aclaró que se la daba descargada ya que le sacaba "el cargador y las balas".

Si bien se mostró reticente a hablar en un principio, en la entrevista terminó afirmando que "mi papá mató a mi mamá con el arma". Incluso agregó que al momento del disparo donde la pistola hizo "paf", Valeria Ramírez estaba acostada en la cama jugando con su hermanita bebé.

"Mi papá se porta muy mal porque mata a mi mamá", afirmó el nene en la declaración que este martes fue reproducida ante el jurado popular que integra el juicio.

policia franco cuello femicidio 2 El policía Franco Cuello, en el banquillo de los acusados. Foto: Prensa Poder Judicial

Femicidio en Godoy Cruz

En la noche del 25 de noviembre de 2022, Franco Cuello y Valería Ramírez se encontraban en la habitación del domicilio donde convivían en el barrio La Gloria.

La mujer recibió un disparo a corta distancia que ingresó por su nariz, atravesó su tórax y salió por la espalda. Perdió la vida a los pocos minutos.

El policía que prestaba servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES), una de las divisiones más selectas de la fuerza, manifestó informalmente que había sido el hijo de 4 años quien efectuó el tiro. Luego le dijo a sus colegas que se le escapó a él mismo cuando limpiaba el arma -siempre bajo la teoría de un accidente y no de un femicidio-.