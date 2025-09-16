Inicio Judiciales Femicidio
Tenía 4 años y presenció el presunto femicidio que cometió un policía: "Mi papá mató a mi mamá"

Este martes se reprodujo la declaración del niño que presentó el momento del femicidio de su madre, según la Fiscalía

El policía Franco Cuello

Un niño es la clave en el juicio que busca determinar cómo ocurrió la muerte de Valeria Noemí Ramírez (26), ocurrida a fines de 2022 en Godoy Cruz. El hijo entre la mujer y el policía acusado de cometer el femicidio estuvo presente cuando se concretó el hecho. Este martes, se reprodujo la declaración que hizo al respecto.

El nene, que al momento del presunto femicidio tenía 4 años, declaró al comienzo de la investigación. Lo hizo en un ambiente cuidado: una Cámara Gesell y con la asistencia de dos profesionales que lo entrevistaron. El video de ese testimonio se reprodujo este martes en la continuación del juicio contra el policía Franco Nicolás Cuello (32).

Se trata de una prueba clave ya que los abogados defensores del policía, Leonardo Pasccón y Federico Yunes, adelantaron en sus alegatos iniciales del lunes pasado que demostrarán que fue el niño quien manipuló la pistola 9 milímetros reglamentaria y disparó accidentalmente contra Valeria Ramírez.

Valería Ramírez y Franco Cuello (1).jpg
La declaración del hijo del policía

En la Cámara Gesell que se realizó en su momento, el niño aseguró que admiraba el trabajo de policía de su padre ya que "siempre me presta el arma", pero aclaró que se la daba descargada ya que le sacaba "el cargador y las balas".

Si bien se mostró reticente a hablar en un principio, en la entrevista terminó afirmando que "mi papá mató a mi mamá con el arma". Incluso agregó que al momento del disparo donde la pistola hizo "paf", Valeria Ramírez estaba acostada en la cama jugando con su hermanita bebé.

"Mi papá se porta muy mal porque mata a mi mamá", afirmó el nene en la declaración que este martes fue reproducida ante el jurado popular que integra el juicio.

policia franco cuello femicidio 2
Femicidio en Godoy Cruz

En la noche del 25 de noviembre de 2022, Franco Cuello y Valería Ramírez se encontraban en la habitación del domicilio donde convivían en el barrio La Gloria.

La mujer recibió un disparo a corta distancia que ingresó por su nariz, atravesó su tórax y salió por la espalda. Perdió la vida a los pocos minutos.

El policía que prestaba servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES), una de las divisiones más selectas de la fuerza, manifestó informalmente que había sido el hijo de 4 años quien efectuó el tiro. Luego le dijo a sus colegas que se le escapó a él mismo cuando limpiaba el arma -siempre bajo la teoría de un accidente y no de un femicidio-.

