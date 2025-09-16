La Justicia demora el sobreseimiento de la docente acusada de pedofilia por un video de la nieta

El sobreseimiento y archivo de la causa judicial es clave ya que, según la DGE, permitirá cerrar el sumario administrativo y reponer a la mujer en el cargo docente.

Se fijó audiencia de sobreseimiento para noviembre pero la Fiscalía pidió adelantarla para que la mujer pueda volver al trabajo cuanto antes y rendir por un cargo directivo el 1 de octubre. Aún no hay fecha definitiva.

Youtube.jpg La nieta de la docente intentó subir a YouTube un video íntimo filmado por ella misma con el celular de la mujer.

El video íntimo que desató el escándalo

El caso fue investigado por el fiscal Pablo Fosarolli y las pruebas que echaron luz sobre el episodio las proporcionó la nieta de la docente.

La chica de 12 años declaró en Cámara Gessell haberse filmado con un celular en desuso de la docente y haber tratado de subirlo a Youtube como parte de un reto viral del que participaba con sus amigas.

El intento de viralización a través de las cuentas de Google de la abuela fue fallido pero activó, desde Estados Unidos, la alerta internacional por sospechas de pedofilia y el consecuente proceso penal.

La docente quedó bajo sospecha y fue detenida mientras ejercía la docencia en la escuela Cordón del Plata de Tupungato. Quedó libre bajo fianza y volvió a su casa.

Con las pruebas en la mano, el fiscal Pablo Fosarolli pidió -a instancias del fiscal jefe, Javier Pascua- el sobreseimiento de la docente.