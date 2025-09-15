Una vez más le negaron la prisión domiciliaria a Walter Bento: "El riesgo procesal es alto"

Walter Bento Walter Bento está acusado del presunto cobro de coimas en Mendoza.

El detalle del planteo de Walter Bento

En el planteo, detallaron que Marta Boiza, quien también está siendo juzgada junto a su esposo, tuvo que volver a ser operada el 8 de septiembre pasado debido a que tiene una infección ósea en su pierna. En esa intervención quirúrgica le realizaron una limpieza en la zona y le colocaron un tutor. Esto implica un agravamiento en su estado de salud y además la imposibilidad de asistir a su hijo con discapacidad.

También argumentaron en el escrito que cada vez que Facundo Bento se vincula con su padre, que es en forma telefónica, sufre episodios de crisis nerviosas que son complejos de contener.

Desde la Fiscalía Federal contestaron el pedido de prisión domiciliaria asegurando que no corresponde ya que de las constancias e informes surge que el joven "tiene asistencia permanente integral, interdisciplinaria, interinstitucional y familiar".

walter bento juicio.jpg Walter Bento y su esposa, Marta Boiza.

Las juezas que llevan adelante el megajuicio por el cobro de coimas en Mendoza rechazaron el pedido de Walter Bento. Determinaron que no les corresponde a ese Tribunal definir cuestiones relativas a la vinculación familiar, sino que para eso existe un expediente en el Juzgado de Familia 8 donde se atiende la situación de discapacidad de Facundo Bento. "No corresponde a este Tribunal, cuya función constitucional es enjuiciar sobre la atribución de delitos, pronunciarse sobre cuestiones de revinculación paterno-filial, máxime cuando ni siquiera los profesionales intervinientes han podido arribar aun a una solución que resulte más beneficiosa para la salud integral de Facundo Bento", plantearon.

Además, tuvieron en cuenta que el juicio ya ingresó en la etapa de alegatos, la recta final de cara a la sentencia, lo que aumenta "el riesgo procesal" sobre el ex juez federal Walter Bento. En definitiva, el ex magistrado continuará alojado en la cárcel federal de Cacheuta.