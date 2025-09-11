walter bento juicio.jpeg Los abogados defensores ejercen sus alegatos en el juicio contra Walter Bento.

La postura de la defensa en el juicio

El defensor oficial Esteban Chervin comenzó hablando sobre la situación del abogado Octavio Billi, pese a que la Fiscalía Federal retiró la acusación durante su exposición. De todas forma, consideró que "nunca vi algo así. La Fiscalía le hizo un simulacro de fusilamiento en el alegato porque le hicieron creen que lo iban a reventar y en el últimos segundo le dijeron: 'pero todo esto no alcanza para acusar'".

Con respecto a la situación de Alfredo Aliaga -acusado de pagar sobornos para que Walter Bento lo desvincule de una causa de contrabando- analizó las pruebas, detalló que "no se demostró la conducta" de cohecho y solicitó su absolución. Lo mismo con Cristian Oliva, un narcotraficante que para la Fiscalía también pagó para obtener beneficios en su causa: "No surge de ninguna prueba que se haya efectivizado el pago de una dádiva. Es una conjetura porque le dieron un régimen procesal que merecía", consideró el defensor oficial.

El megajuicio continuará este jueves y viernes con la exposición de los defensores de Luis Francisco Álvarez, un abogado conocido como Chato y acusado de ser un eslabón importante en la banda criminal que lideraría Walter Bento para gestionar el cobro de coimas en Mendoza.

Walter Bento juicio coimas en Mendoza.jpeg Walter Bento está cerca de conocer la sentencia en el megajuicio.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.